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13.10.2026 08:30

Βασίλειος Κωστέτσος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ας σταματήσει αυτός ο διασυρμός της μνήμης του»

13.10.2026 08:30
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Την έντονη αντίδρασή του αναφορικά με τις συνεχιζόμενες αναφορές στις εξαρτήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε ο Βασίλειος Κωστέτσος, ο οποίος μέσα από ανάρτησή του στα social media, κάνει λόγο για διασυρμό της μνήμης του τραγουδιστή.

«Είναι τραγικό που κάποιοι χρησιμοποιούν ακόμα την εξάρτηση του Μαζώ δεν ξέρω ή μάλλον φαντάζομαι για ποιους λόγους! Ας το σταματήσουν όμως! Είναι άδικο για τον Γιώργο και την μνήμη του! Και επίσης δεν καταλαβαίνω πού βοηθάει την μνήμη του Μαζώ όλο αυτό. Μήπως ξαφνικά θα σταματήσουν τις ουσίες! Όχι βέβαια οι εξαρτήσεις δεν σταματούν, εκθέτοντας τη μνήμη ενός ανθρώπου! Σταματούν με την παιδεία και την οικογένεια. Τόσοι σταρ έφυγαν από ουσίες και όχι από εγκληματίες, όπως ο Μαζώ. Βοήθησε ο θάνατός τους πουθενά ή σταμάτησαν να παίρνουν ουσίες μετά ο κόσμος; Ο γιος της Cindy Crawford τι νέο παιδί! Το βοήθησε πουθενά όλοι αυτοί που γνώριζε ότι έφυγαν από ουσίες; Όχι, γι’ αυτό ας σταματήσει αυτός ο διασυρμός της μνήμης του για τις εξαρτήσεις που αφορούσε μόνον εκείνο και ας τον θυμόμαστε για το αναντικατάστατο έργο του στην μουσική!» έγραψε.

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