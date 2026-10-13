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13.10.2026 10:58

Στη Χαβάη με την καλλονή σύντροφό του ο Leonardo Di Caprio – Η αλλαγή στην εμφάνισή του που έβαλε «φωτιά» στο Χ (Photos)

13.10.2026 10:58
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Σε παραλία της Χαβάης εθεάθησαν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η σύντροφός του, Βιτόρια Σερέτι, με το ζευγάρι να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης σε μια «απόδραση» από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.

Οι δυο τους βρέθηκαν στη Χαβάη λόγω του γάμου της Τζένιφερ Μάγιερ με τον δισεκατομμυριούχο σύντροφό της, Τζεφ Ογκουνλέσι, με την τελετή να πραγματοποιείται το Σάββατο (10/10) στο Four Seasons Resort Lanai, παρουσία συγγενών και φίλων του ζευγαριού.

Ο 51χρονος ηθοποιός απαθανατίστηκε αρχικά να περπατάει στην άμμο με λευκό T-shirt, μαγιό και καπέλο, ενώ ακριβώς δίπλα του βρισκόταν το μοντέλο, επιλέγοντας ένα λευκό στράπλες και μαύρο μπικίνι. Στην παρέα τους βρίσκονταν και ο Τόμπι Μαγκουάιρ, η Κόρτνεϊ Κοξ και η Κέιτ Χάντσον.

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε αίσθηση ήταν το σώμα του διάσημου ηθοποιού και με τους χρήστες στο Χ μην αφήνουν ασχολίαστο το γεγονός ότι έχει πάρει κάποια κιλά.

Βέβαια, υπήρξαν και εκείνοι που τον επιβράβευσαν για την επιλογή να ζει τη ζωή του όπως ο ίδιος επιθυμεί, χωρίς να περνά ατελείωτες ώρες στο γυμναστήριο για να ταιριάζει στα πρότυπα του Χόλιγουντ…

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