Στη Χαβάη με την καλλονή σύντροφό του ο Leonardo Di Caprio – Η αλλαγή στην εμφάνισή του που έβαλε «φωτιά» στο Χ (Photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε παραλία της Χαβάης εθεάθησαν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η σύντροφός του, Βιτόρια Σερέτι, με το ζευγάρι να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης σε μια «απόδραση» από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.

Οι δυο τους βρέθηκαν στη Χαβάη λόγω του γάμου της Τζένιφερ Μάγιερ με τον δισεκατομμυριούχο σύντροφό της, Τζεφ Ογκουνλέσι, με την τελετή να πραγματοποιείται το Σάββατο (10/10) στο Four Seasons Resort Lanai, παρουσία συγγενών και φίλων του ζευγαριού.

Ο 51χρονος ηθοποιός απαθανατίστηκε αρχικά να περπατάει στην άμμο με λευκό T-shirt, μαγιό και καπέλο, ενώ ακριβώς δίπλα του βρισκόταν το μοντέλο, επιλέγοντας ένα λευκό στράπλες και μαύρο μπικίνι. Στην παρέα τους βρίσκονταν και ο Τόμπι Μαγκουάιρ, η Κόρτνεϊ Κοξ και η Κέιτ Χάντσον.

Leonardo DiCaprio enjoyed a beach day with younger model girlfriend Vittoria Ceretti and some of their A-list pals in Hawaii ahead of the wedding of Tobey Maguire’s ex-wife Jennifer Meyer https://t.co/IS6A63dtC0 🔗 https://t.co/o7CMmK42Ld — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 12, 2026

Leonardo DiCaprio went shirtless while taking a splash in the Pacific Ocean alongside girlfriend Vittoria Ceretti, Tobey Maguire, Courteney Cox, and Kate Hudson https://t.co/vCngKTSjNR 🔗 https://t.co/JzsSvMZBCR — Daily Mail (@DailyMail) October 12, 2026

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε αίσθηση ήταν το σώμα του διάσημου ηθοποιού και με τους χρήστες στο Χ μην αφήνουν ασχολίαστο το γεγονός ότι έχει πάρει κάποια κιλά.

@DailyMail Finally! I’m hotter than Leonardo DiCaprio! — Mike A (@MikeA866964983) October 13, 2026

Wow I look way more like Leonardo DiCaprio than I realized 😂 https://t.co/iWhzyUTpAF October 13, 2026

@DailyMail Finally I can tell the ladies I’ve got a Leonardo DiCaprio body October 13, 2026

LEONARDO DICAPRIO: Rapper vai para a Praia, porém ESTADO do SEU CORPO choca no TMZ. https://t.co/cQnRQTXcvE — Bunklr (@forumbunklr) October 13, 2026

Βέβαια, υπήρξαν και εκείνοι που τον επιβράβευσαν για την επιλογή να ζει τη ζωή του όπως ο ίδιος επιθυμεί, χωρίς να περνά ατελείωτες ώρες στο γυμναστήριο για να ταιριάζει στα πρότυπα του Χόλιγουντ…

> Ser Leonardo DiCaprio > O jovem mais bonito de Hollywood, idolatrado mundialmente nos anos 90 > Acumula uma fortuna bilionária e o status de intocável na indústria do cinema > Famoso por descartar namoradas assim que elas completam 25 anos de idade > Festas privadas intermináveis em iates de luxo regadas a excessos e total impunidade > Ignora completamente qualquer padrão de academia ou estética fitness exigido de outros atores > Aparece na praia com a forma física completamente relaxada e a barriga de fora, virando meme global > Usa sua influência intocável enquanto a moralidade alheia é debatida nas redes > Continua vivendo sem prestar contas a ninguém, rindo de terno e comendo caviar De símbolo sexual absoluto a "tiozão" despreocupado intocável, polêmico e vivendo exatamente do jeito que quer. October 13, 2026

@yeahalting @DailyMail Btch. This is THE Leonardo DiCaprio, of Titanic fame. He’s been a hottie for the majority of his life. Has millions to buy any a woman he wishes to have. He ain’t got shit to prove to you or anyone else. Be so for real. — MrXenakis (@MrXenakis) October 12, 2026

Διαβάστε επίσης:

Σέλμα Μπλερ: «Δεν είχε πάρει τα χάπια της» λένε οι δικηγόροι της – Τα ουρλιαχτά στο αεροπλάνο και η επίθεση σε αεροσυνοδούς, αστυνομικό και νοσηλεύτρια (Videos)

Μιμή Ντενίση για κόντρα Βίσση – Καρβέλα: «Δεν μου αρέσει το κουτσομπολιό, θα το λύσουν μόνοι τους» (Video)

Αλέξανδρος Ρήγας: «Ο χρόνος είναι αδίστακτος και ανελέητος – Από μία ηλικία και μετά συρρικνώνεσαι» (Video)