Σέλμα Μπλερ: «Δεν είχε πάρει τα χάπια της» λένε οι δικηγόροι της – Τα ουρλιαχτά στο αεροπλάνο και η επίθεση σε αεροσυνοδούς, αστυνομικό και νοσηλεύτρια (Videos)

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Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά τη Σέλμα Μπλερ, η οποία συνελήφθη έπειτα από αναστάτωση που προκάλεσε σε πτήση της Delta Airlines από το Λος Άντζελες προς τη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Κυριακής (11/10).

Όπως αναφέρει το TMZ, η 54χρονη προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του αεροσκάφους ενώ αυτό βρισκόταν στον αέρα, με αποτέλεσμα να προκληθεί «αντιπαράθεση» με μέλη του πληρώματος.

Η ηθοποιός, γνωστή από τις ταινίες «Cruel Intentions», «Legally Blonde» και «Hellboy», φέρεται να επιτέθηκε σε δύο αεροσυνοδούς κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ κατηγορήθηκε ότι χτύπησε μια αστυνομικό και μια νοσηλεύτρια.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν οι δικηγόροι της κατά την εμφάνισή της ενώπιον δικαστηρίου στο Κουίνς, η ηθοποιός είχε παραλείψει αρκετές δόσεις ισχυρού φαρμάκου που λαμβάνει για την αντιμετώπιση σοβαρών νευρολογικών συμπτωμάτων, με την υπεράσπισή της να αποδίδει τη συμπεριφορά της σε μια κατάσταση έντονης σύγχυσης και αποπροσανατολισμού, επισημαίνοντας ότι δεν επρόκειτο για σκόπιμη επίθεση.

Selma Blair was off meds, in state of ‘severe confusion and disorientation’ during midair meltdown: lawyer https://t.co/30s1zFtkoO https://t.co/V4WBszJI0l — New York Post (@nypost) October 13, 2026

Τα ουρλιαχτά μέσα στο αεροπλάνο και η επίθεση σε αεροσυνοδούς

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι της Νέας Υόρκης, όταν η Σέλμα Μπλερ φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να επιτέθηκε σε μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η ηθοποιός χτύπησε με γροθιά μία αεροσυνοδό και δάγκωσε μια δεύτερη στο χέρι. Οι δύο εργαζόμενες τραυματίστηκαν, ενώ η μία χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

«Σταματήστε, σας παρακαλώ! Όχι, όχι! Σας παρακαλώ, μη! Αφήστε με!», ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα η Σέλμα Μπλερ σε ηχητικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε το TMZ, την ώρα που οι αρχές επιχειρούσαν να τη θέσουν υπό έλεγχο.

TMZ has also obtained audio from an eyewitness of when Blair was exiting the plane at JFK Airport … and you can hear her screaming bloody murder as an alarm rings. https://t.co/lQjh9F95z3 October 12, 2026

«Δεν επρόκειτο για σκόπιμη επίθεση», υποστήριξε ο δικηγόρος της, Σον Μπαρνς, κατά την ακροαματική διαδικασία, τη Δευτέρα, (12/10), ενώ παρουσιάζοντας την εκδοχή της υπεράσπισης για όσα συνέβησαν, υποστηρίζοντας ότι η πελάτισσά του είχε παραλείψει αρκετές δόσεις ενός ισχυρού φαρμάκου που ελέγχει σοβαρά νευρολογικά συμπτώματα.

Σημειώνεται ότι η Σέλμα Μπλερ έχει μιλήσει δημόσια για τη μάχη της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, με την οποία διαγνώστηκε το 2018.

Ο δικηγόρος της ισχυρίστηκε, επίσης, ότι η ηθοποιός είχε περάσει πολλές και εξαντλητικές ώρες εργασίας σε γυρίσματα τις ημέρες πριν από το ταξίδι, ενώ τόνισε, ότι κατά τη διάρκεια της πτήσης η Σέλμα Μπλερ έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της.

«Αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με το υψόμετρο, οδήγησαν σε κατάσταση σοβαρής σύγχυσης και αποπροσανατολισμού», τόνισε ο Σον Μπαρνς.

Οι επιθέσεις σε αστυνομικό και νοσηλεύτρια, τα δάκρυα στο δικαστήριο και η εγγύηση των 20.000 δολαρίων

Αμέσως μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο, η ηθοποιός συνελήφθη και αποφασίστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση. Ωστόσο, η ένταση συνεχίστηκε και εκτός του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, κατά τη μεταφορά της με ασθενοφόρο, η Σέλμα Μπλερ φέρεται να απελευθέρωσε το ένα πόδι της από τους ιμάντες του φορείου και να κλώτσησε επανειλημμένα μια αστυνομικό της Λιμενικής Αρχής στο πρόσωπο, στον λαιμό και στο στήθος. Η αστυνομικός υπέστη πρήξιμο στη γνάθο και έντονο πόνο στα σημεία όπου δέχθηκε τα χτυπήματα. Αργότερα, στο νοσοκομείο Jamaica Hospital, η ηθοποιός φέρεται να κλώτσησε στο στήθος και μια νοσηλεύτρια, προκαλώντας της επίσης έντονο πόνο.

Το βράδυ της Δευτέρας (12/10), η Σέλμα Μπλερ εμφανίστηκε ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Κουίνς, αντιμετωπίζοντας δύο κατηγορίες για επίθεση δεύτερου βαθμού, οι οποίες αφορούν τα περιστατικά με την αστυνομικό και τη νοσηλεύτρια.

Κατά την παρουσία της στο δικαστήριο, η ηθοποιός ήταν εμφανώς συγκινημένη, με τον δεύτερο δικηγόρο της, Τζόσουα Ρέιτζας, να προσπαθεί να την ηρεμήσει.

Ο συνήγορός της ζήτησε από τη δικαστή Ίντιρα Καν να λάβει υπόψη την επαγγελματική πορεία της ηθοποιού και την προσφορά της στην κοινωνία.

«Σκεφτείτε το έργο της και όσα έχει κάνει για τους ανθρώπους. Είναι κάποια που πρέπει να θαυμάζουμε», ανέφερε, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα «πρότυπο».

Η δικαστής, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η δημοσιότητα και η αναγνωρισιμότητα της ηθοποιού δεν μπορούν να επηρεάσουν τη μεταχείρισή της από τη Δικαιοσύνη. «Η κυρία Μπλερ δεν πρέπει να τύχει ειδικής μεταχείρισης επειδή είναι διάσημη», απάντησε.

Η δικαστής όρισε εγγύηση ύψους 20.000 δολαρίων σε μετρητά ή 60.000 δολαρίων μέσω εγγυητικής διαδικασίας, ενώ απέρριψε και το αίτημα των δικηγόρων να αφαιρεθούν οι χειροπέδες της κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Η ηθοποιός δήλωσε αθώα, κατέβαλε την εγγύηση και αφέθηκε ελεύθερη. Παράλληλα, της επιβλήθηκε περιοριστικός όρος που της απαγορεύει να πλησιάζει τη νοσηλεύτρια που φέρεται να τραυμάτισε.

Κατά την αποχώρησή της από το δικαστήριο, η ίδια περπατούσε με δυσκολία, ενώ δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Το FBI διερευνά ξεχωριστά το περιστατικό μέσα στο αεροσκάφος, για το οποίο η ηθοποιός ενδέχεται να αντιμετωπίσει και ομοσπονδιακή κατηγορία. Εφόσον καταδικαστεί για τις κατηγορίες σε επίπεδο Πολιτείας της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, βρίσκεται αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει τα επτά χρόνια.

Η επόμενη εμφάνισή της στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2027.

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