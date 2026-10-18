Άντζελα Δημητρίου: «Για μένα ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ό,τι καλύτερο είχα στη ζωή μου»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, στη Νίκαια, βρέθηκε η Άντζελα Δημητρίου για να τιμήσει τη μνήμη του.

«Για μένα ο Γιώργος ήταν ό,τι καλύτερο είχα στη ζωή μου και θα είναι πάντα, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Να θυμόμαστε όλοι ότι ήταν ο πιο αγαπητός, ο πιο χιουμορίστας και αυτός που έβγαλε μόδα που δεν θα ξαναβγεί. Σας αγαπάω πολύ, να είστε καλά. Καλό χειμώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

Διαβάστε επίσης:

Λαζόπουλος για Αργυρό, Γκιλφόιλ: «Θα μπορούσε να πει πέντε καλά λόγια, γιατί του έχει σταθεί»

Γερμανού για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Όταν ήμουν πιτσιρίκα, θυμάμαι τον πατέρα μου να μου λέει “τις Κυριακές με ξεχνάς”- Ήταν γήπεδο με τον πρόεδρο»

Κρονάκη για τις επιθέσεις στην Μπακοδήμου: «Δεν μπορώ να αποκωδικοποιήσω τον ψυχισμό αυτών των μίζερων γυναικών»