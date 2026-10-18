Άντζελα Δημητρίου: «Για μένα ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ό,τι καλύτερο είχα στη ζωή μου»

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Στο 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, στη Νίκαια, βρέθηκε η Άντζελα Δημητρίου για να τιμήσει τη μνήμη του.
«Για μένα ο Γιώργος ήταν ό,τι καλύτερο είχα στη ζωή μου και θα είναι πάντα, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Να θυμόμαστε όλοι ότι ήταν ο πιο αγαπητός, ο πιο χιουμορίστας και αυτός που έβγαλε μόδα που δεν θα ξαναβγεί. Σας αγαπάω πολύ, να είστε καλά. Καλό χειμώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.
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