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18.10.2026 12:16

Άντζελα Δημητρίου: «Για μένα ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ό,τι καλύτερο είχα στη ζωή μου»

18.10.2026 12:16
dimitriou

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Στο 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, στη Νίκαια, βρέθηκε η Άντζελα Δημητρίου για να τιμήσει τη μνήμη του.

«Για μένα ο Γιώργος ήταν ό,τι καλύτερο είχα στη ζωή μου και θα είναι πάντα, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Να θυμόμαστε όλοι ότι ήταν ο πιο αγαπητός, ο πιο χιουμορίστας και αυτός που έβγαλε μόδα που δεν θα ξαναβγεί. Σας αγαπάω πολύ, να είστε καλά. Καλό χειμώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 18.10.2026 12:25
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Άντζελα Δημητρίου: «Για μένα ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ό,τι καλύτερο είχα στη ζωή μου»

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