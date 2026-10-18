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18.10.2026 08:17

Γιώργος Μαζωνάκης: Στην «παλιά του γειτονιά» το 40ημερο μνημόσυνο – Συντετριμμένη η μητέρα του

18.10.2026 08:17
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Στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, στη Νίκαια, τελείται σήμερα το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το μνημόσυνο θα τελεστεί στις 9.30 το πρωί, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Από νωρίς το πρωί έφτασε στον ναό, υποβασταζόμενη από την κόρη της, η μητέρα του τραγουδιστή, ενώ παρών ήταν και ο πατέρας του, μαζί με άλλους συγγενείς.

Η είσοδος στο εσωτερικό του ναού θα αφορά κυρίως τα μέλη της οικογένειας και το συγγενικό περιβάλλον του τραγουδιστή, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος θα παραμείνει στον εξωτερικό χώρο.

Οι αστυνομικοί θα βρίσκονται στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, προκειμένου να επιβλέπουν την παρουσία του κόσμου, ενώ τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αντίστοιχα με εκείνα που είχαν εφαρμοστεί στην κηδεία.

Αμέσως μετά το μνημόσυνο, οι παρευρισκόμενοι θα μεταβούν στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα τελεστεί τρισάγιο στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Από νωρίς το πρωί της Κυριακής, πλήθος κόσμου έφτασε επίσης στον ναό, θέλοντας να αποτίσει φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη, που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή.

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