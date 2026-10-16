Γιώργος Μαζωνάκης: Την Κυριακή το 40ήμερο μνημόσυνο

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Σαράντα ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές αναμένεται να συγκεντρωθούν την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Η προσέλευση για το μνημόσυνο έχει προγραμματιστεί για τις 09:30, μετά την ολοκλήρωση της θείας λειτουργίας.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στον τάφο του καλλιτέχνη, στο Γ΄ Νεκροταφείο.

Τα μέτρα ασφαλείας και η παρουσία των θαυμαστών

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, για την τελετή θα ληφθούν μέτρα ασφαλείας αντίστοιχα με εκείνα που είχαν εφαρμοστεί και κατά τη διάρκεια της κηδείας του τραγουδιστή.

Στο εσωτερικό του ναού θα βρίσκονται πρόσωπα από το στενό οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του, ενώ οι θαυμαστές του θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ακολουθία από τον εξωτερικό χώρο.

Οι εκτιμήσεις που μεταφέρθηκαν κάνουν λόγο για περίπου 5.000 ανθρώπους που ενδέχεται να βρεθούν στην περιοχή, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον αγαπημένο τους καλλιτέχνη.

Για την εξυπηρέτησή τους, η ακολουθία θα μεταδίδεται από μεγάφωνα στον προαύλιο χώρο της Αγίας Τριάδας.

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