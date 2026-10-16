Γκράβα: Κρυφτό από ΤΕΕ και Ζαχαράκη για τους ελέγχους – Το γαλαζοπράσινο καθεστώς στο Επιμελητήριο νίπτει τα χείρας του

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Ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας βρίσκεται αντιμέτωπο με μια σοβαρή κρίση, καθώς μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί περιμένουν ασφαλείς απαντήσεις, αλλά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ακόμα να ολοκληρώσει τους ελέγχους και να παραδώσει τα πορίσματα ώστε να επανέλθει η λειτουργία και να ανοίξουν ξανά οι αίθουσες στη Γκράβα χωρίς φόβο για το τι μπορεί να συμβεί. Και παρότι υποτίθεται έχει κληθεί από το υπουργείο Παιδείας και την Σοφία Ζαχαράκη να δώσει το ΟΚ προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα, το ΤΕΕ επί μία εβδομάδα και πλέον τώρα, καταφεύγει σε ελιγμούς και γραφειοκρατικές διαδικασίες, χωρίς καν να έχει στείλει ελεγκτές.

Το θέμα βρίσκεται σε μία παραλυτική φάση. Ενώ ο Δήμος Αθήνας κινήθηκε έγκαιρα και έκανε τους δύο ελέγχους που όφειλε να διενεργήσει, το υπουργείο Παιδείας και το ΤΕΕ περί άλλων τυρβάζουν. Ο Δήμος δεν έχει την πλήρη αρμοδιότητα και ούτε μπορεί να ανοίξει ο ίδιος το σχολικό συγκρότημα, παρότι οι έλεγχοί του έδειξαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Η τελική απόφαση ανήκει στο υπουργείο Παιδείας, αλλά η κυρία Ζαχαράκη κάλεσε το ΤΕΕ, ώστε εκείνο να δώσει το πράσινο φως. Αλλά εδώ και σχεδόν 10 ημέρες το ΤΕΕ και προσωπικά ο πρόεδρός του Γιώργος Στασινός, παρότι έχει δεχθεί τηλεφωνικές οχλήσεις από τον Χάρη Δούκα, παίζει κρυφτό, ίσως επειδή και το Επιμελητήριο δεν θέλει να πάρει τη σχετική ευθύνη. Μάλιστα τις τελευταίες ημέρες ζήτησε τα σχέδια και άλλα έγγραφα του συγκροτήματος, κερδίζοντας απλά χρόνο – για παράδειγμα ο Δήμος δεν χρειάστηκε τέτοια έγγραφα για να κάνει ελέγχους, απλά μπήκε και τους έκανε.

Από το ΤΕΕ δόθηκε ως ημέρα ελέγχου το Σάββατο (αύριο) και απομένει να φανεί εάν θα μπουν άνθρωποί του στο συγκρότημα ή θα υπάρξει νέα καθυστέρηση.

Το ΤΕΕ υποστηρίζει ότι ενημερώθηκε επισήμως από το υπουργείο Παιδείας στις 9 Οκτωβρίου για την ανάγκη πραγματογνωμοσύνης στο σχολικό συγκρότημα και ότι την αμέσως επόμενη ημέρα ορίστηκε πραγματογνώμονας. Ο Δήμος Αθηναίων απάντησε ουσιαστικά ότι ο Στασινός λέει ψέματα: Υπάρχει επιστολή Δούκα προς την υπουργό Παιδείας από 6 Οκτωβρίου, αλλά και τρεις τηλεφωνικές επικοινωνίες του Χάρη Δούκα με τον ίδιο τον Στασινό, στις 8, 9 και 11 Οκτωβρίου, στις οποίες ζητήθηκε η συνδρομή του ΤΕΕ.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ άρχισε τις υπεκφυγές, υποστηρίζοντας ότι «ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη», σε μία καταφανή προσπάθεια να μεταθέσει τις ευθύνες αλλού. Αλλά εάν δεν ήταν δική του δουλειά και ήταν θέμα Δήμου, γιατί το υπουργείο Παιδείας κάλεσε το ΤΕΕ να κάνει τους ελέγχους;

Οι καθυστερήσεις του ΤΕΕ φέρνουν ένα μεγαλύτερο θέμα στην επιφάνεια: Ένας οργανισμός που μπορεί να αναλάβει και να συντονίσει δεκάδες έργα για 9 ή 10 υπουργεία, όπως έχει δηλώσει παλαιότερα ο κ. Στασινός, που διαχειρίζεται σύνθετα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους τεχνικούς βραχίονες του Δημοσίου, οφείλει να μπορεί να κινητοποιείται με εξαιρετική ταχύτητα όταν το διακύβευμα είναι η ασφάλεια παιδιών.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να δοθεί μια πλήρης, τεκμηριωμένη και ασφαλής απάντηση για τη Γκράβα; Διότι υπάρχουν σχολεία, εκπαιδευτικοί, οικογένειες και χιλιάδες παιδιά που περιμένουν να μάθουν εάν μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στις τάξεις τους.

Και τίθεται ένα ακόμα ερώτημα: Εάν η γαλάζια διοίκηση του ΤΕΕ παίζουν καθυστέρηση στο θέμα της Γκράβας, ποια ακριβώς θέση παίρνει η παράταξη του ΠΑΣΟΚ, που βλέπει πολιτικές και κυβερνητικές σκοπιμότητες, ακόμα και για να πληγεί ο δήμος της Αθήνας; Είναι όλα καλά ή πρέπει να (αντι)δράσει μπροστά σε αυτή την κατάσταση;

Για τα μεγάλα έργα υπάρχει ταχύτητα – Για τη Γκράβα;

Με αφορμή μάλιστα την υπόθεση της Γκράβας, αναδεικνύεται ένα πολύ μεγαλύτερο και ίσως πολύ σοβαρότερο ζήτημα: τι ακριβώς είναι σήμερα το ΤΕΕ και ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος που του έχει ανατεθεί από την Πολιτεία; Γιατί το Επιμελητήριο, που θεσμικά αποτελεί τεχνικό σύμβουλο του κράτους, έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε έναν πανίσχυρο μηχανισμό υλοποίησης έργων, προγραμμάτων και μεταρρυθμίσεων, διαχειριζόμενο αντικείμενα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Ποιος είναι ο ρόλος του ΤΕΕ όμως και σε τι έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια; Το περιέγραψε ο ίδιος ο πρόεδρός του, Γιώργος Στασινός, τον Ιούνιο του 2025, όταν δήλωνε ότι το Επιμελητήριο έχει τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα πόρων στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ίσως υλοποιεί περισσότερα έργα από οποιονδήποτε άλλο φορέα και πρόσθετε χαρακτηριστικά: «Αυτή τη στιγμή εκτελούμε έργα για 9 ή 10 υπουργεία».

Το ΤΕΕ δεν περιορίζεται, δηλαδή, στον παραδοσιακό ρόλο του επιστημονικού συμβούλου της Πολιτείας. Έχει αναλάβει δεκάδες έργα και μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, εκατοντάδες πολεοδομικές μελέτες και μεγάλα προγράμματα ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού. Το ίδιο το Επιμελητήριο δηλώνει υπερήφανο για αυτή τη δραστηριότητα και για την ταχύτητα υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων. Αλλά με την Γκράβα δεν συμβαίνει το ίδιο.

Εκατοντάδες εκατομμύρια για το ΤΕΕ

Το ΤΕΕ εξακολουθεί θεσμικά να είναι ο τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας. Στην πράξη, όμως, έχει αποκτήσει έναν πολύ ευρύτερο επιχειρησιακό ρόλο. Αναλαμβάνει έργα. Υλοποιεί προγράμματα. Προκηρύσσει διαγωνισμούς. Υπογράφει συμβάσεις. Αναθέτει μελέτες και υπηρεσίες. Παρακολουθεί φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. Διαχειρίζεται μεγάλα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση έχει ουσιαστικά επιλέξει το ΤΕΕ ως έναν από τους βασικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων παρακάμπτεται η αργή κρατική γραφειοκρατία και υλοποιούνται σύνθετα έργα και μεταρρυθμίσεις.

Δεν είναι «εργολάβος» με τη στενή νομική έννοια μιας ιδιωτικής κατασκευαστικής εταιρείας. Έχει όμως αποκτήσει χαρακτηριστικά φορέα υλοποίησης που απέχουν πολύ από την παλαιότερη εικόνα ενός επιμελητηρίου το οποίο γνωμοδοτούσε και συμβούλευε την Πολιτεία. Και όταν ένας θεσμός συγκεντρώνει τόσες αρμοδιότητες, τόσο μεγάλο οικονομικό αντικείμενο και τόσο κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία του κράτους, αυξάνονται αντιστοίχως και οι απαιτήσεις λογοδοσίας.

Τα ποσά και το εύρος των έργων που έχουν περάσει από το Επιμελητήριο είναι εντυπωσιακά και αποτυπώνουν έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο από εκείνον του απλού τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Το «Εξοικονομώ 2025» , στο οποίο το ΤΕΕ έχει αναλάβει κρίσιμο ρόλο υλοποίησης και διαχείρισης, έχει συνολικό προϋπολογισμό 924,27 εκατ. ευρώ .

, στο οποίο το ΤΕΕ έχει αναλάβει κρίσιμο ρόλο υλοποίησης και διαχείρισης, έχει συνολικό προϋπολογισμό . Το έργο της Ψηφιοποίησης Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας , με φορέα υλοποίησης το ΤΕΕ, εμφανίζεται στα επίσημα στοιχεία του Ταμείου Ανάκαμψης με προϋπολογισμό περίπου 159,9 εκατ. ευρώ .

, με φορέα υλοποίησης το ΤΕΕ, εμφανίζεται στα επίσημα στοιχεία του Ταμείου Ανάκαμψης με προϋπολογισμό περίπου . Το πρόγραμμα «Έξυπνες Γέφυρες» , επίσης με το ΤΕΕ σε ρόλο φορέα υλοποίησης σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα ψηφιακής παρακολούθησης της δομικής κατάστασης οδικών και σιδηροδρομικών γεφυρών της χώρας. Μόνο μία εκτελεστική σύμβαση για τις γέφυρες της Κρήτης προσεγγίζει πλέον τα 10 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ .

, επίσης με το ΤΕΕ σε ρόλο φορέα υλοποίησης σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα ψηφιακής παρακολούθησης της δομικής κατάστασης οδικών και σιδηροδρομικών γεφυρών της χώρας. Μόνο μία εκτελεστική σύμβαση για τις γέφυρες της Κρήτης προσεγγίζει πλέον τα . Στους προηγούμενους κύκλους του «Εξοικονομώ» , το ΤΕΕ είχε αναλάβει τη διαχείριση των αιτήσεων, τους ελέγχους, την αξιολόγηση, τις αποφάσεις υπαγωγής, τις ενστάσεις, ακόμη και δειγματοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους. Μόνο η προβλεπόμενη σύμβαση για τη διαχείριση του προγράμματος είχε προϋπολογισμό 24 εκατ. ευρώ .

, το ΤΕΕ είχε αναλάβει τη διαχείριση των αιτήσεων, τους ελέγχους, την αξιολόγηση, τις αποφάσεις υπαγωγής, τις ενστάσεις, ακόμη και δειγματοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους. Μόνο η προβλεπόμενη σύμβαση για τη διαχείριση του προγράμματος είχε προϋπολογισμό . Παράλληλα, το ΤΕΕ έχει αναλάβει την ανάπτυξη και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, έργα πολεοδομικού σχεδιασμού, ψηφιακά εργαλεία για τον εντοπισμό της αυθαίρετης δόμησης και πλήθος άλλων δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο Γιώργος Στασινός

Μια διοίκηση που έχει γίνει… καθεστώς

Ο Γιώργος Στασινός βρίσκεται στην προεδρία του ΤΕΕ για τέταρτη συνεχόμενη θητεία, έχοντας επανεκλεγεί το 2024 έως το 2028. Η σημερινή διοίκηση συγκροτήθηκε διαπαραταξιακά, με συμμετοχή εκπροσώπων διαφορετικών παρατάξεων και με το ΠΑΣΟΚ σε κρίσιμο και αποφασιστικό ρόλο.

Στον πυρήνα αυτού του συστήματος βρίσκεται μια μακρόχρονη συνεννόηση και «συνδιοίκηση» ουσιαστικά ανάμεσα σε ΝΔ (ΔΚΜ) και ΠΑΣΟΚ (ΔΗΣΥΜ).

Ο Νίκος Μήλης

Μετά τις εκλογές του 2024, που ο Στασινός διατήρησε για τέταρτη θητεία την προεδρία του ΤΕΕ, ο Τάσος Ηλίας αναδείχθηκε η αναπληρωτής γενικός γραμματέας, ενώ ο στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη, Νίκος Μήλης πήρε την προεδρία της Αντιπροσωπείας του Επιμελητηρίου. Ένα γαλαζοπράσινο σύστημα εξουσίας, διευρυμένο και με άλλες παρατάξεις, το οποίο παρουσιάζεται επισήμως ως “διαπαραταξιακή διοίκηση” και εμφανίζει αξιοσημείωτη αντοχή στον χρόνο.

Εδράζοντας την κυριαρχία του σε ένα μοντέλο εξουσίας στο οποίο ένας θεσμικός επιστημονικός φορέας μετατρέπεται σταδιακά σε κομβικό εκτελεστικό βραχίονα του κράτους, αναλαμβάνοντας όλο και περισσότερα έργα και αρμοδιότητες.

Γι΄ αυτό πιθανόν ο γαλάζιος πρόεδρος επιλέγει να διαθέσει και τρομακτικά ποσά σε… επικοινωνιακές υπηρεσίες. Με τη σύμφωνη γνώμη και της παράταξης του ΠΑΣΟΚ.

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