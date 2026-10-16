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16.10.2026 08:34

Θεσσαλονίκη: Πρώην στρατιωτικός έκλεψε 300.000 λίτρα πετρελαίου από αγωγό του στρατού

16.10.2026 08:34
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Κάθειρξη 5 ετών επιβλήθηκε από το Εφετείο σε πρώην στρατιωτικό για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του στρατού σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Μαζί με τον πρώην στρατιωτικό καταδικάστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα, εκ των οποίων οι δύο ως ηθικοί αυτουργοί.

Η κλοπή πραγματοποιούνταν με τη διευκόλυνση του πρώην στρατιωτικού, ο οποίος εκτελούσε χρέη φύλακα την περίοδο εκείνη και επέτρεπε στους ιδιώτες να εισέρχονται στον χώρο για να αφαιρέσουν το πετρέλαιο.

Η παράνομη δράση τους αποκαλύφθηκε τυχαία, όταν ένα όχημα έπεσε σε κανάλι και η αστυνομία εντόπισε στο εσωτερικό του τα εργαλεία που χρησιμοποιούνταν για την κλοπή των καυσίμων.

Ο πρώην στρατιωτικός αποχώρησε από τη δικαστική αίθουσα μετά την απολογία του και πριν την ανακοίνωση της απόφασης, και πλέον αναζητείται από τις Αρχές για να συλληφθεί.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.10.2026 09:43
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