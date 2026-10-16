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16.10.2026 08:05

Γρεβενά: Στο αυτόφωρο σήμερα ο 68χρονος ιερέας που κατηγορείται για revenge porn (video)

16.10.2026 08:05
iereas
αρχείου

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Στο Αυτόφωρο δικάζεται σήμερα (16/10) ο 68χρονος ιερέας που συνελήφθη στα Γρεβενά, έπειτα από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του.

Ο ιερέας αντιμετωπίζει κατηγορίες για εκδικητική πορνογραφία και απειλή σε βάρος της 43χρονης, η οποία είχε προσφύγει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά του.

Σύμφωνα με το onlarissa, ο 68χρονος δεν αρνείται ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με την καταγγέλλουσα, ωστόσο απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε είχε την πρόθεση να χρησιμοποιήσει τη σχέση τους ως μέσο εκδίκησης.

Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι υπάρχει οικονομική διαφορά μεταξύ τους, καθώς, όπως υποστηρίζει, η 43χρονη είχε λάβει από τον ίδιο χρηματική προκαταβολή προκειμένου να φιλοτεχνήσει αγιογραφίες, τις οποίες, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, δεν παρέδωσε ποτέ.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.10.2026 09:30
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