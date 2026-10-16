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16.10.2026 10:00

Στους δρόμους οι δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 24 Οκτωβρίου στο ΥΠΟΙΚ

16.10.2026 10:00
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«Η κοινωνική ανοχή εξαντλήθηκε» δηλώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη, καταγγέλλοντας την κυβερνητική αδράνεια και την ασυδοσία των servicers και των funds.

Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη, σε συντονισμό με άλλους συλλόγους και κοινωνικές συλλογικότητες, μετά την κοινή συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2026. Με ανακοίνωσή τους, οι εκπρόσωποι των δανειοληπτών σπάνε τη σιωπή και καλούν σε μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας το Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.

«Τροχονόμος συμφερόντων η κυβέρνηση»

Στην σκληρή ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος εξαπολύει βαρύτατες κατηγορίες κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι με την ανοχή, τις παραλείψεις και την απραξία της «λειτουργεί ως απόλυτος τροχονόμος των συμφερόντων των servicers και των ξένων funds», αφήνοντας απροστατευτη την πρώτη κατοικία των Ελλήνων πολιτών. «Η κοινωνική ανοχή εξαντλήθηκε. Δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια να παρακολουθούμε το μεγαλύτερο σχέδιο βίαιης αναδιανομής πλούτου και περιουσίας στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Απαντάμε δυναμικά με την άμεση έναρξη κινητοποιήσεων», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Τα 5 αιτήματα των δανειοληπτών

Οι δανειολήπτες, οι εγγυητές και οι πληττόμενοι πολίτες διεκδικούν άμεσες νομοθετικές και πολιτικές λύσεις, θέτοντας πέντε βασικά αιτήματα προς την κυβέρνηση:

  1. Άμεσο τερματισμό της πολιτικής κάλυψης στην ασυδοσία, τους εκβιασμούς και τις παράνομες πρακτικές των εισπρακτικών εταιρειών.
  2. Νομοθετική θεσμοθέτηση πραγματικής προστασίας της κύριας κατοικίας, με οριστικό φρένο στις εξώσεις και τους πλειστηριασμούς των λαϊκών νοικοκυριών.
  3. Επαναφορά του ΟΕΚ (Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας) ως αποτελεσματικό μέτρο για την αντιμετώπιση της οξείας στεγαστικής κρίσης.
  4. Υποχρεωτικό πλαίσιο βιώσιμων ρυθμίσεων για τα funds, προσαρμοσμένο στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των οφειλετών και όχι «λύσεις-καρμανιόλα».
  5. Τερματισμό του κυβερνητικού εμπαιγμού που βαφτίζει «στρατηγικούς κακοπληρωτές» τους έντιμους πολίτες που χτυπήθηκαν σκληρά από τις διαδοχικές οικονομικές κρίσεις.

«Η στέγαση και η αξιοπρέπεια δεν είναι εμπορεύματα»

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη διαμηνύει ότι η στέγη και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα που χαρίζονται στα «κοράκια των αγορών με τις ευλογίες του κράτους». Το ραντεβού των δανειοληπτών έχει δοθεί για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 12:00 στο Σύνταγμα, με το σύνθημα: «Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας!».

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    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.10.2026 11:59
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