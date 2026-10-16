Μάλια: Χειροπέδες σε Βρετανό που χτύπησε στο κεφάλι το 12χρονο παιδί της συντρόφου του

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Στη σύλληψη ενός 60χρονου Βρετανού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Μάλια της Κρήτης, έπειτα από σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με θύμα το ανήλικο παιδί της συντρόφου του.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 60χρονος φέρεται να χτύπησε στο κεφάλι το 12χρονο παιδί της 55χρονης συντρόφου του, ενώ είχε προηγηθεί επεισόδιο κατά το οποίο ο ίδιος φέρεται να άσκησε λεκτική και ψυχολογική βία σε βάρος της γυναίκας.

Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Βρετανού, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας.

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