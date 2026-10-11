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11.10.2026 12:18

Πειραιάς: 48χρονος μαχαίρωσε τη σύντροφό του στον λαιμό – Επιχείρησε να επιτεθεί και στο κατοικίδιό της

11.10.2026 12:18
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Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε, το Σάββατο στον Πειραιά. Άνδρας, 48 χρονών, από τη Μολδαβία συνελήφθη για επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της 39χρονης συντρόφου του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 48χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη γυναίκα από τη Ρωσία καταφέροντάς της πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι, μεταξύ των οποίων και ένα στον λαιμό.

Η 39χρονη νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η επίθεση διερευνώνται από τις Αρχές.

Μετά το περιστατικό της αφαίρεσε το κινητό της τηλέφωνο. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 48χρονος φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι και στο κατοικίδιό της για αδιευκρίνιστο λόγο.

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