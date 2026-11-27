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«Σπάει» τα κοντέρ η κορεατική βιομηχανία θεάματος οπτικοακουστικού περιεχομένου τηλεοπτικών παραγωγών – πιο γνωστές ως K content -, καθώς το 2025 κατέγραψαν περίπου 10 δισ. ώρες θέασης εκτός Νοτίου Κορέας σε 20 διεθνείς αγορές του Netflix, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Digital i.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής παραμένει το «Squid Game», το οποίο μόνο του ευθύνεται για το 15% αυτής της επίδοσης και φέρνει τους περισσότερους νέους συνδρομητές παγκοσμίως.

Πίσω όμως από αυτόν τον εντυπωσιακό αριθμό κρύβεται μια σύνθετη εικόνα για τα στούντιο, τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων και τις ομάδες απόκτησης περιεχομένου.

Για τα στούντιο, τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων και τις ομάδες πώλησης περιεχομένου που αξιολογούν πού θα επενδύσουν σε μη αγγλόφωνη πνευματική ιδιοκτησία (IP), τα βασικά μεγέθη γύρω από τις νοτιοκορεατικές παραγωγές είναι δύσκολο να αγνοηθούν.

Για τα στελέχη που λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την αγορά περιεχομένου, τις αδειοδοτήσεις (licensing) ή τις συμπαραγωγές, το ερώτημα πλέον δεν είναι αν το κορεατικό περιεχόμενο «ταξιδεύει» εκτός συνόρων — αυτό είναι δεδομένο.

Τα πιο ουσιαστικά ερωτήματα αφορούν το πόσο ευρεία είναι αυτή η διεθνής απήχηση, ποιο ποσοστό του συνόλου παράγει κάθε μεμονωμένος τίτλος και τι δείχνουν τα επιμέρους δεδομένα για τη διάρκεια και τη βιωσιμότητα αυτής της δυναμικής.

Οι 10 δισ. ώρες θέασης κορεατικού περιεχομένου το 2025 κατανεμήθηκαν σε τέσσερις μεγάλες γεωγραφικές ζώνες: την Ευρώπη (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Σκανδιναβικές χώρες, Ολλανδία, Πολωνία), τη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ, Καναδάς), τη Λατινική Αμερική (Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Μεξικό) και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού / APAC (Αυστραλία, Ιαπωνία). Στον υπολογισμό αυτό δεν περιλαμβάνεται η κατανάλωση εντός της ίδιας της Νότιας Κορέας, καθώς το συγκεκριμένο μέγεθος αποτυπώνει αποκλειστικά τη δυναμική εξαγωγής του περιεχομένου εκτός της εγχώριας αγοράς.

Ακόμη κι αν εξαιρεθεί το «Squid Game», οι υπόλοιπες 8,5 δισ. ώρες θέασης κορεατικών παραγωγών εκτός Κορέας κατάφεραν να προσεγγίσουν ευρύ κοινό και στις τέσσερις αυτές ηπείρους και γεωγραφικές ζώνες.

Εξετάζοντας τον πρώτο τίτλο που παρακολουθεί ένας νέος συνδρομητής του Netflix αμέσως μετά την εγγραφή του —έναν ιδιαίτερα χρήσιμο δείκτη για το τι τον προσέλκυσε στην πλατφόρμα—, το «Squid Game» αναδεικνύεται ως η μοναδική παραγωγή που φιγουράρει στην κορυφαία πεντάδα προσέλκυσης νέων χρηστών και στις τρεις μετρούμενες αγορές της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού με 203.000 πρώτες θεάσεις στη Νότια Κορέα, 133.000 στην Ιαπωνία και 24.000 στην Αυστραλία.

Ωστόσο, μέσα στην ίδια τη Νότια Κορέα, δύο άλλες εγχώριες παραγωγές ξεπέρασαν το «Squid Game» ως προς την προσέλκυση νέων συνδρομητών: το The Trauma Code: Heroes on Call (με 266.000 πρώτες θεάσεις) και το When Life Gives You Tangerines (με 235.000). Παρά την εντυπωσιακή τους απήχηση στο εσωτερικό, και οι δύο αυτές σειρές κατέγραψαν αισθητά μικρότερη ζήτηση εκτός συνόρων σε σύγκριση με το «Squid Game».

Το μήνυμα για τα μεγάλα στούντιο είναι πλέον ξεκάθαρο: ό,τι «πουλάει» στην Κορέα, δεν ταξιδεύει αυτόματα σε όλο τον κόσμο. Όσο για το «Squid Game» και την απήχηση της σειράς εκτιμάται πως είναι από τις σπάνιες, «εκρηκτικές» εξαιρέσεις που γίνονται παγκόσμια φαινόμενα.

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