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Για την καλλιτεχνική του πορεία αλλά και την προσωπική του ζωή μίλησε ο Σταμάτης Γονίδης, επισημαίνοντας ότι αν δεν είχε επιλέξει τον δρόμο του τραγουδιού και δεν είχε δημιουργήσει οικογένεια, θα ήθελε να είχε ακολουθήσει μοναχική ζωή.

«Εγώ εάν δεν είχα την οικογένεια αυτή που έχω τώρα είκοσι χρόνια και το μωρό, θα είχα επιλέξει να ήμουν μοναχός, κάπου αραχτός σε ένα κελάκι, γιατί μου αρκούν πολύ λίγα πράγματα για να ζήσω. Να έχω μία Παναγίτσα με το καντηλάκι της, ένα κουζινάκι, με μακαρόνια, όσπρια και πατατούλες, σαλατίτσα. Εγώ τη βγάζω, δεν έχω πρόβλημα. Δεν είμαι λαίμαργος, αυτό το δαιμόνιο το έχω πολεμήσει. Θα ήθελα επίσης να είμαι ερευνητής, να κάνω έρευνες πάνω σε μυστήρια και άλυτα πράγματα» είπε χαρακτηριστικά, σε συνέντευξή του στο Happy Day.

Ερωτηθείς, αν ο θάνατος τον φοβίζει, ο τραγουδιστής απάντησε ότι δεν έχει κανέναν λόγο ούτε να τον φοβάται ούτε να λυπάται για το γεγονός ότι κάποια στιγμή θα έρθει.

«Άμα φιλοσοφήσεις τη ζωή και έχεις σώας τα φρένας ξέρεις ότι το πρώτο πράγμα που χρωστάς όταν γεννιέσαι, είναι ένας θάνατος. Η λέξη “βιώνω” είναι αρχαία, “βίος”, που σημαίνει ότι εδώ ήρθες με τη βία. Βιώνω λοιπόν, εδώ, βιώνω. Είμαι χωρίς να το επιλέξω. Αποβιώνω σημαίνει ότι φεύγω από τη βία, άρα τι να φοβηθείς; Να φύγεις από τη βία; Θέλω να εξαφανιστώ και όχι όταν θα φύγω να κλαίνε. Θέλω όταν θα φύγω να γελάνε, γιατί όταν γεννιέται ο άνθρωπος όλοι γελάνε» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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