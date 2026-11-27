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Στις κακοποιητικές σχέσεις και τις ολοένα και αυξανόμενες γυναικοκτονίες αναφέρθηκε η Σοφία Παυλίδου, καλεσμένη του Ανδρέα Λαγού στην εκπομπή «ΠΟΠ Μαγειρική» της ΕΡΤ1.

Με αφορμή τη συμμετοχή της στη θεατρική παράσταση «Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα» στο Coronet Theater, η ηθοποιός μίλησε για τους μηχανισμούς χειραγώγησης μέσα σε μια σχέση, αλλά και στους λόγους για τους οποίους αρκετοί άνθρωποι δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν την κακοποίηση που υφίστανται.

«Η Λουκία είναι μια γυναίκα η οποία έρχεται από άλλη χώρα, γιατί είναι από την Αλβανία. Μου αρέσει γιατί κατά τη διάρκεια της παράστασης κάνει μια εσωτερική διαδρομή και συνειδητοποιεί ότι ζει μέσα σε μια κακοποιητική σχέση, που τη χειραγωγεί ο άντρας της. Βλέπουμε κιόλας ότι στο τέλος την απατάει, οπότε παίρνει την απόφαση να πει “θα σταθώ μόνη μου στη ζωή”. Αυτό είναι κάτι που με συγκινεί στη Λουκία», ανέφερε αρχικά η Σοφία Παυλίδου.

«Μετά από την καταγραφή τόσων γυναικοκτονιών εδώ στην Ελλάδα, περνάει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα, ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να επιλέγει το πώς θα αγαπιέται και να επιλέγει την ελευθερία του», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός στάθηκε στις μορφές κακοποίησης, επισημαίνοντας ότι αυτές δεν είναι απαραίτητα ορατές στο περιβάλλον ενός ζευγαριού.

«Δυστυχώς, οι πεποιθήσεις παραμένουν οι ίδιες στους άντρες και, δυστυχώς, και οι γυναίκες πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν ότι βρίσκονται μέσα σε μια κακοποιητική σχέση. Δεν είναι ανάγκη να δεις μια γυναίκα με μαυρισμένο μάτι για να καταλάβεις ότι κακοποιείται», υπογράμμισε.

«Αντίστοιχα, και οι άντρες μπορεί να βρίσκονται σε μια κακοποιητική σχέση. Πολλοί άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ότι βρίσκονται σε μια κακοποιητική σχέση. Έχουν πια τόσο υποτιμήσει τον εαυτό τους, έχουν τόσο χαμηλή αυτοπεποίθηση με τον καιρό, χειραγωγούνται τόσο πολύ, που δεν συνειδητοποιούν τι γίνεται», πρόσθεσε.

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