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Η αναδιανομή μεριδίων τηλεθέασης, πλην της μερίδας του λέοντος, από την πίτα τηλεθέασης συνεχίζεται μεταξύ τριών σταθμών.
Ο Alpha διατήρησε τα πρωτεία αυξάνοντα χθες την απόσταση από τον ανταγωνισμό, δεύτερος στις τηλεπροτιμήσεις αναδείχθηκε ο ΑΝΤ1, σύμφωνα με τη Nielsen, ενώ Mega και ΣΚΑΪ βρέθηκαν… συγκάτοικοι στην τρίτη θέση.
Απώλειες σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα καταγράφηκαν σε Star και Open, ΕΡΤ3, ΜΑΚ TV, ενώ σταθερότητα εμφάνισε το ΕΡΤNews.
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