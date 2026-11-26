Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η αναδιανομή μεριδίων τηλεθέασης, πλην της μερίδας του λέοντος, από την πίτα τηλεθέασης συνεχίζεται μεταξύ τριών σταθμών.

Ο Alpha διατήρησε τα πρωτεία αυξάνοντα χθες την απόσταση από τον ανταγωνισμό, δεύτερος στις τηλεπροτιμήσεις αναδείχθηκε ο ΑΝΤ1, σύμφωνα με τη Nielsen, ενώ Mega και ΣΚΑΪ βρέθηκαν… συγκάτοικοι στην τρίτη θέση.

Απώλειες σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα καταγράφηκαν σε Star και Open, ΕΡΤ3, ΜΑΚ TV, ενώ σταθερότητα εμφάνισε το ΕΡΤNews.

Διαβάστε επίσης

BBC: Επαναφέρει το θρυλικό «Top Gear» με παρουσιαστή τον σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ

ΕΡΤ: Νίκος Μουτσινάς στην παρουσίαση, Κωνσταντίνος Ρήγος στην καλλιτεχνική διεύθυνση σε «Sing for Greece» και Eurovision

Στραβελάκης – Παπακωστοπούλου, άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε