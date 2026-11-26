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Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε στην Πιστόια της Τοσκάνης, στην Ιταλία, όταν ένας 25χρονος δολοφόνησε την σύντροφό του 24 ετών μέσα στο σπίτι της.

Στη συνέχεια, ο δράστης τράπηκε σε φυγή με το αυτοκίνητό του και σταμάτησε πάνω σε οδογέφυρα, όπου πρώτα εβαλε φωτιά στο ΙΧ του και, στην συνέχεια, αυτοπυρπολήθηκε. Ο γυναικοκτόνος, μετά από λίγα δευτερόλεπτα, έπεσε στο κενό και έθεσε τέλος στην ζωή του.

Στην ίδια οδογέφυρα, στις 3 του περασμένου Σεπτεμβρίου είχε δολοφονηθεί η 45χρονη Λορένα Ισιέρι. Ο πρώην σύντροφός της, 46 ετών, την είχε πρώτα αναγκάσει να μπει στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου του και στην συνέχεια -την στιγμή που κατεύθανε η αστυνομία- την έριξε στο κενό, στερώντας της την ζωή.

Μόλις χθες, κατά την Διεθνή Ημέρα για Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο ιταλός πρόεδρος της δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα και η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχαν ζητήσει να παρασχεθεί ακόμη μεγαλύτερη στήριξη στις γυναίκες που καταγγέλλουν οτι έχουν υποστεί ψυχολογική και σωματική βία.

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