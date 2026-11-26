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Έναν χρόνο μετά το λανσάρισμα της σημερινής γενιάς του T-Roc, η Volkswagen παρουσίασε το νέο T-Roc R, το οποίο αποδίδει 333 ίππους και συνδυάζει έναν νέο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα με υβριδική τεχνολογία 48 V και την τετρακίνηση 4MOTION με R-Performance Torque Vectoring, που εξέλιξε η Volkswagen R.

Μάλιστα αν ο οδηγός κρατήσει πατημένο το πλήκτρο Engine – Start για τουλάχιστον 1,5 δευτερόλεπτο χωρίς να πατά το φρένο και στη συνέχεια πατήσει το πεντάλ του φρένου για να εκκινήσει τον κινητήρα, οι στροφές ανεβαίνουν αυτόματα και στιγμιαία στις 3.000 σ.α.λ. Από την εξάτμιση ακούγεται τότε ένας βαθύς βρυχηθμός. Τον αγωνιστικό χαρακτήρα υπογραμμίζουν και τα χαρακτηριστικά «σκασίματα» της εξάτμισης στην επιβράδυνση.

Εξωτερικά ξεχωρίζουν η σπορ εξάτμιση με τέσσερις απολήξεις, τα φρένα R Performance με τις μπλε δαγκάνες, ο εμπρός προφυλακτήρας με σχεδιαστικά στοιχεία R, ο ειδικά σχεδιασμένος διαχύτης και οι νέες ζάντες ελαφρού κράματος Zandvoort 19 ιντσών. Προαιρετικά διατίθενται σφυρήλατες ζάντες Warmenau, αποκλειστικά σε διάσταση 20 ιντσών. Στο εσωτερικό, το τιμόνι R Performance διαθέτει πρόσθετο πλήκτρο R για την ενεργοποίηση της σπορ λειτουργίας R. Την ταυτότητα της έκδοσης συμπληρώνουν οι ειδικές ενδείξεις και λειτουργίες R του Digital Cockpit Pro και οι ειδικά σχεδιασμένες επενδύσεις των σπορ καθισμάτων.

Με το Launch Control στον βασικό εξοπλισμό και την πρόσφυση της τετρακίνησης, το ισχυρότερο σήμερα SUV της Volkswagen στην ευρωπαϊκή αγορά επιταχύνει από στάση στα 100χλμ/ώρα σε 5 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250χλμ/ώρα. Πέρα από τη λειτουργία R, γνώρισμα των μοντέλων της Volkswagen R, το T-Roc R διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό δύο ακόμη προφίλ οδήγησης. Το Special έχει εξελιχθεί ειδικά για τη Nordschleife του Nurburgring και το Drift που επιτρέπει, σε κλειστή πίστα, ελεγχόμενη πλαγιολίσθηση στις στροφές, όπως στα τετρακίνητα αυτοκίνητα ράλλυ.

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