Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος βενζινάδικου κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε 123.000 ευρώ σε επτά μήνες

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Στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας βρέθηκε ένας 23χρονος εργαζόμενος σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαίρεσε σταδιακά από το ταμείο της επιχείρησης συνολικά 123.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η υπεξαίρεση έγινε σε χρονικό διάστημα περίπου επτά μηνών, με τις επιμέρους αφαιρέσεις χρημάτων να τοποθετούνται από τα τέλη Μαρτίου έως τα μέσα Οκτωβρίου του 2026.

Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από έρευνα των αστυνομικών αρχών, η οποία οδήγησε στην ταυτοποίηση του 23χρονου ως φερόμενου εμπλεκόμενου στην υπεξαίρεση.

Σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς, για την υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης του μεγάλου χρηματικού ποσού από την επιχείρηση στην οποία εργαζόταν.

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