search
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.10.2026 23:01
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.10.2026 20:48

Κοζάνη: Στο χειρουργείο 45χρονος μετά από τραυματισμό στην κοιλιά κατά τη διάρκεια κυνηγιού

17.10.2026 20:48
kinigos

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στο χειρουργείο του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης εισήχθη ως επείγον περιστατικό ένας 45χρονος κυνηγός, κάτοικος χωριού του Δήμου Κοζάνης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα κατά τη διάρκεια κυνηγιού στην περιοχή των Σερβίων.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο 45χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου κρίθηκε αναγκαία η επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας του μετά το χειρουργείο σύμφωνα με πληροφορίες δεν εμπνέει ανησυχία.

Διαβάστε επίσης:

Φλώρινα: Σύλληψη 37χρονου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στην Ιταλία

Σέρρες: Ναρκωτικά, αρχαία νομίσματα, κοσμήματα και αντικείμενα σε μαντρί – Μια σύλληψη

Αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής: Αγώνας δρόμου από την Περιφέρεια για έργα 250 εκατ. ευρώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
limoz gallia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η στιγμή που το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ τυλίγεται στις φλόγες – Κατέρρευσε ο πύργος με το ρολόι, καταστράφηκε η στέγη (Video)

xristodoulidis-erxiourman (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Μαζί στην Πύλα Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν – Νέο ραντεβού την Τρίτη

Emanouel-Macron
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν για τις διαδηλώσεις: «Θα τιμωρηθούν όσοι σπέρνουν το χάος»

italia_apergia
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Νέα σειρά συγκρουσιακών διαδηλώσεων για την ακρίβεια μετά το «No Meloni day» – Γενική απεργία στις 20 Νοεμβρίου (Video)

kinigos
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Στο χειρουργείο 45χρονος μετά από τραυματισμό στην κοιλιά κατά τη διάρκεια κυνηγιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
media-mouse-entos
MEDIA

Ο Κανάκης, το «ραδιο αρβύλα» και το Open, η Σκορδά υπόσχεται ότι θα είναι  «ForYou», Γιάννης Χρηστάκος και Στράτος Μπαλής σε διευθυντικές θέσεις και ο Βασίλης Μπίτσης σε μονοπάτια της ανθρώπινης ψυχής

ste symboulio epikrateias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

STAGE: Απόφαση του ΣτΕ ανοίγει τον δρόμο για πλήρη ασφάλιση και αναγνώριση συντάξιμων ετών εργασίας

PTOLEMAIDA
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η κατάργηση του λιγνίτη

tileorasi
MEDIA

Θρυλική ώθηση στον ΑΝΤ1 για την κορυφή της τηλεθέασης την Πέμπτη (15/10)

voridis_1203_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Προφητεία» Βορίδη για τον Σαμαρά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.10.2026 22:59
limoz gallia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η στιγμή που το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ τυλίγεται στις φλόγες – Κατέρρευσε ο πύργος με το ρολόι, καταστράφηκε η στέγη (Video)

xristodoulidis-erxiourman (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Μαζί στην Πύλα Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν – Νέο ραντεβού την Τρίτη

Emanouel-Macron
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν για τις διαδηλώσεις: «Θα τιμωρηθούν όσοι σπέρνουν το χάος»

1 / 3