Κοζάνη: Στο χειρουργείο 45χρονος μετά από τραυματισμό στην κοιλιά κατά τη διάρκεια κυνηγιού

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Στο χειρουργείο του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης εισήχθη ως επείγον περιστατικό ένας 45χρονος κυνηγός, κάτοικος χωριού του Δήμου Κοζάνης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα κατά τη διάρκεια κυνηγιού στην περιοχή των Σερβίων.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο 45χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου κρίθηκε αναγκαία η επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας του μετά το χειρουργείο σύμφωνα με πληροφορίες δεν εμπνέει ανησυχία.

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