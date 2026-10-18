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18.10.2026 16:55

«Σιγά καλέ που έγινα 72…»: Η ανάρτηση της Άλκηστις Πρωτοψάλτη για τα γενέθλιά της και το μήνυμα

18.10.2026 16:55
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Τα 72α της κεράκια σβήνει σήμερα η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η οποία γύρισε πίσω τον χρόνο και έστειλε το δικό της μήνυμα.

Η ερμηνεύτρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την εποχή που ζούσε στην Αίγυπτο, και σχολίασε με χιούμορ το γεγονός ότι συμπλήρωσε 72 χρόνια ζωής.

«Καλημέρα σας, σιγά καλέ που έγινα 72… Και το παιχνίδι συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για όλες τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, με τις ευχές να δίνουν και να παίρνουν.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 18.10.2026 18:25
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