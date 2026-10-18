Ναταλία Γερμανού: «Αν ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική σχέση δεν θα άφηνα απλά το Σαββατοκύριακο» – Το σχόλιο για Χρηστίδου – Νεδέλκο

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Μια αναπάντεχη ερώτηση δέχτηκε η Ναταλία Γερμανού σε ρεπορτάζ για τον έρωτα της Σίσσυς Χρηστίδου με τον Στέφανο Νεδέλκο.

Ενώ η παρουσιάστρια του «Καλύτερα Δε Γίνεται» σχολίαζε πόσο της αρέσει αυτό το νέο ζευγάρι και πως πλέον η παρουσιάστρια του Mega έχει τα Σαββατοκύριακα ελεύθερα, η συνεργάτιδά της Ελιάνα Χρυσικοπούλου τη ρώτησε: «Εσύ θα άφηνες το Σαββατοκύριακο για έναν έρωτα και να δουλεύεις καθημερινές;».

«Αν ήταν πραγματικά συγκλονιστική σχέση το άφηνα το Σαββατοκύριακο. Δεν δουλεύω και καθόλου, αποσύρομαι κιόλας, θα χαρεί κι ο κόσμος!», απάντησε η Ναταλία Γερμανού.

Στέφανος Νεδέλκος: «Δεν χρειάζεται να μοιράζεσαι τα πάντα για να είσαι αληθινός»

Η πρώτη ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου με τον σύντροφό της σε instagram story έρχεται λίγο μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε ο επιχειρηματίας και στην οποία αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή.

«Δεν χρειάζεται να μοιράζεσαι τα πάντα για να είσαι αληθινός. Υπάρχουν πράγματα που αφορούν τη δουλειά και χαίρομαι να τα μοιράζομαι με τον κόσμο, αλλά υπάρχουν και κομμάτια της ζωής μου που θέλω να παραμένουν μόνο δικά μου. Η ιδιωτικότητα είναι μια μορφή ισορροπίας, ειδικά όταν η δουλειά σου σε φέρνει καθημερινά μπροστά σε πολύ κόσμο».

Ο Στέφανος αποκάλυψε και το πιάτο που θα επέλεγε για το πρώτο ραντεβού, εξηγώντας ωστόσο πως ένα πιάτο δεν κάνει από μόνο του τη διαφορά.

«Θα επέλεγα κάτι που να μπορεί να μοιραστεί. Για μένα ένα καλό τραπέζι δεν είναι ποτέ μόνο το πιάτο. Είναι η στιγμή, η συζήτηση, το κρασί και η παρέα. Αλλα αν έπρεπε να διαλέξω κάτι, θα επέλεγα το μοσχαρίσιο καρπάτσιο της Contessina. Έχει αυτή τη φινέτσα που χαρακτηρίζει το εστιατόριο, με καθαρές ιταλικές επιρροές αλλά και κερκυραϊκά στοιχεία. Είναι ένα πιάτο που συνδυάζει κομψότητα και ένταση, όπως ακριβώς θα ήθελα να είναι και ένα πρώτο ραντεβού», ανέφερε.

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