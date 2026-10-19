Victoria’s Secret 2026: Οι «Άγγελοι» επέστρεψαν στο Λος Άντζελες μετά από 19 χρόνια – Η εμφάνιση της Κάιλι Τζένερ με σουτιέν 50 εκατ. δολαρίων και η έκπληξη της Ζιζέλ (Videos/Photos)

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Στο Λος Άντζελες μετά από 19 χρόνια επέστρεψε το Victoria’s Secret Fashion Show για το 2026, με τα πιο διάσημα μοντέλα του κόσμου να ανεβαίνουν στην πασαρέλα σε ένα φαντασμαγορικό σόου.

Τις εντυπώσεις -τόσο θετικές όσο και αρνητικές- έκλεψε η 29χρονη Κάιλι Τζένερ, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα της Victoria’s Secret, φορώντας τον αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων διάσημο στηθόδεσμο Fantasy Bra, για πρώτη φορά σε πασαρέλα της εταιρείας μετά το 2018.

Αν και η Κάιλι Τζένερ αποθεώθηκε από τον σύντροφό της, Τιμοτέ Σαλαμέ, και τη μητέρα της, Κρις Τζένερ, οι αντιδράσεις στα social media δεν ήταν το ίδιο ενθουσιώδεις, με αρκετούς να χαρακτηρίζουν την εμφάνισή της ως «ένα χαστούκι στο πρόσωπο των πραγματικών μοντέλων που δούλεψαν σκληρά».

«Δηλαδή, τώρα αφήνουν οποιονδήποτε να το φορέσει;» αναρωτήθηκε ένας σχολιαστής, ενώ κάποιος έκανε λόγο για «ασέβεια».

Όλο το σόου της Victoria’s Secret

Την πασαρέλα της Κυριακής άνοιξε η 30χρονη Μπέλα Χαντίντ, φορώντας ένα εντυπωσιακό, πολύχρωμο σουτιέν διακοσμημένο με λαμπερά στοιχεία και ασορτί φτερά, σε συνδυασμό με μια διάφανη πράσινη μίνι φούστα.

bella hadid is opening the victoria’s secret fashion show✨ https://t.co/pWEq03CeFE — 2000s (@PopCulture2000s) October 18, 2026

Ακολούθησε η 31χρονη αδελφή της Τζίτζι, η οποία εντυπωσίασε με ένα ασημένιο τοπ, μπλε και ροζ εσώρουχο και ένα ζευγάρι ασημένιων φτερών με κρόσσια.

gigi hadid walks for the 2026 victoria’s secret fashion show https://t.co/xzMn1dFIzl — ˖᯽ ݁˖ pop backup ˖᯽ ݁˖ (@popbackupp) October 19, 2026

Ιδιαίτερη ήταν όμως και η εμφάνιση της «βετεράνου» της Victoria’s Secret, της 45χρονης Αντριάνα Λίμα, η οποία βρέθηκε στη συγκεκριμένη πασαρέλα για 21η φορά και ξεχώρισε με ένα δαντελένιο κορμάκι σε λαχανί απόχρωση, αναδεικνύοντας την αψεγάδιαστη σιλουέτα της.

Την ίδια ώρα, η 33χρονη Μπάρμπαρα Πάλβιν επέστρεψε στην πασαρέλα της Victoria’s Secret μόλις έξι εβδομάδες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού με τον σύζυγό της, Ντίλαν Σπράουζ, καταφέρνοντας να μαγνητίσει τα βλέμματα.

Τη γοητεία ενός σούπερ μόντελ απέπνεε και η 37χρονη Σουηδή καλλονή Έλσα Χοσκ, φορώντας έναν ροζ κορσέ με εντυπωσιακά, μακριά μανίκια που ανέμιζαν.

damn elsa hosk https://t.co/hhl1mMCmXf — 2000s (@PopCulture2000s) October 18, 2026

Η 37χρονη Νοτιοαφρικανή Κάντις Σουάνπολ εντυπωσίασε στην πασαρέλα με ένα ροζ κορμάκι που αναδείκνυε τα μακριά άκρα της.

CANDICE SWANEPOEL THE WOMAN THAT YOU ARE, SPEECHLESS MY ANGEL https://t.co/3ywOZQsUyU — 𝐤𝐚𝐫𝐥𝐚 (@tayfortnight) October 18, 2026

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία της 45χρονης Αλεσάντρα Αμπρόζιο η οποία ανέβασε τη θερμοκρασία, περπατώντας στην πασαρέλα με ένα ροζ σουτιέν και μια φουσκωτή φούστα.

Στο σόου της Victoria’s Secret βρέθηκε και η 28χρονη σύντροφος του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Βιτόρια Τσερέτι, η οποία έδωσε, μάλιστα, μια πιο αισθησιακή νότα με λευκά νυφικά εσώρουχα.

vittoria ceretti walking the runway at the 2026 victoria’s secret fashion show. https://t.co/MZU2dpKSPU — 21 (@21metgala) October 19, 2026

Η 40χρονη Ρωσίδα καλλονή Ιρίνα Σάικ έκανε, με τη σειρά της, τις καρδιές να χτυπούν πιο γρήγορα, φορώντας ένα ροζ φόρεμα τύπου slip ενώ η 41χρονη Ολλανδή καλλονή Ντάουτσεν Κρους εντυπωσίασε με έναν απαλό ροζ κορσέ και φτερά με floral σχέδια.

irina shayk walks for the 2026 victoria’s secret fashion show https://t.co/t3eklKRYzJ — ˖᯽ ݁˖ pop backup ˖᯽ ݁˖ (@popbackupp) October 18, 2026

Εντυπωσιακή ήταν, τέλος, η Ζιζέλ Μπούντχεν, η οποία αποτέλεσε την έκπληξη, εμφανιζόμενη με εσώρουχα σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα, προκαλώντας τον ενθουσιασμό των θαυμαστών της.

Το 46χρονο σούπερ μόντελ είναι πλέον μητέρα τριών παιδιών, καθώς έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Τομ Μπρέιντι, και ένα αγοράκι, που γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, με τον νυν σύζυγό της, Χοακίμ Βαλέντε.

Το σόου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Sony στο Κάλβερ Σίτι της Καλιφόρνιας, με τις δημιουργίες να αντλούν έμπνευση από τις εποχές του χρόνου, σε ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα που μεταδόθηκε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσα από τις πλατφόρμες των YouTube, TikTok και Instagram.

Λουλούδια, φτερά, λαμπερά υφάσματα και πολύτιμοι λίθοι κυριάρχησαν στις εμφανίσεις, ενώ στη σκηνή τραγούδησαν η Megan Thee Stallion, η Tate McRae, η Megan Moroney και το συγκρότημα KATSEYE.

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