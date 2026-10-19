«Έχω κυριολεκτικά γονατίσει» – Συγκλονίζει η Κάια Γκέρμπερ για τον θάνατο του αδερφού της

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Τη θλίψη και την οδύνη της για την απώλεια του αδερφού της Πρίσλεϊ εξέφρασε η Κάια Γκέρμπερ μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, σχεδόν έναν μήνα μετά τον θάνατο του 27χρονου.

Σε αυτή, η κόρη της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντι Γκέρμπερ περιγράφει τη στενή σχέση που τη συνέδεε με τον αδελφό της, την αγάπη που ένιωθε για εκείνον από τα παιδικά τους χρόνια, αλλά και τη δυσκολία που βιώνει, αρνούμενη να αποδεχτεί την απουσία του.

Παράλληλα, ανέβασε μια φωτογραφία της ίδιας και του Πρίσλεϊ από την εοχή που οι δυο τους ήταν ακόμη παιδιά και έπαιζαν στην παραλία, χόρευαν και μοιράζονταν κοινές εμπειρίες στην πιο ευαίσθητη ηλικία τους.

«Δεν βρίσκω λόγια. Και ίσως η μικρή παρηγοριά είναι ότι ποτέ δεν τα χρειαζόμασταν πραγματικά» γράφει στην αρχή της ανάρτησής της, εξηγώντας ότι όσα έχει διαβάσει και όσα γνωρίζει δεν μπορούν να τη βοηθήσουν να διαχειριστεί τον πόνο.

«Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία, αλλά δεν έχω καμία απάντηση. Καμία λέξη μου δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στο μέγεθος της απώλειάς σου. Έχω κυριολεκτικά γονατίσει» υπογραμμίζει.

Όπως εξηγεί, η σχέση της με τον αδερφό της, μεταξύ άλλων, της πρόσφερε ασφάλεια, αγάπη και προστασία.

«Ξέρεις πόσο αγαπούσα το ότι ήμουν αδελφή σου. Ήταν πάντα και θα παραμείνει για πάντα το αγαπημένο μου κομμάτι του εαυτού μου» γράφει.

Όπως εξηγεί, η αγάπη που ένιωθε για εκείνον ήταν τόσο μεγάλη, ώστε σήμερα δυσκολεύεται να διαχειριστεί το γεγονός ότι δεν μπορεί πλέον να την εκφράσει με τον τρόπο που γνώριζε.

«Πίστευες πως οι άνθρωποι είναι από τη φύση τους καλοί. Επειδή, Πρίσλεϊ, εσύ ήσουν από τη φύση σου καλός», σημειώνει.

Σε ένα από τα πιο προσωπικά σημεία της ανάρτησης, η Κάια θυμάται ένα περιστατικό από τα παιδικά τους χρόνια, όταν φοβόταν να τρυπήσει τα αυτιά της και ο Πρίσλεϊ προσφέρθηκε να το κάνει πρώτος για να της δώσει θάρρος.

«Πάντα πήγαινες πρώτος» γράφει, προκαλώντας συγκίνηση.

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