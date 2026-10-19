Λιάγκας για Λαζόπουλο: «Αφού βλέπει κεντρώο τον Σαμαρά και ακροδεξιό τον Μητσοτάκη, μπορεί να προτείνει να ψηφίσουμε Βελόπουλο, Λατινοπούλου, κ.ό.κ» (Video)

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Απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε ο Λάκης Λαζόπουλος στην εκπομπή Mega Non Stop το Σαββατοκύριακο προβλήθηκε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, με τον παρουσιαστή να σχολιάζει τις δηλώσεις που έκανε ο ηθοποιός για τον Αντώνη Σαμαρά, χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό ως μια «καλή πολιτική επιλογή», ενώ παράλληλα, σχολίασε αρνητικά το πολιτικό rebranding του Αλέξη Τσίπρα.

«Βγήκε μια μεγάλη πολιτική είδηση από τον κωμωδό τον κύριο Λάκη Λαζόπουλο, όταν σε ερώτηση της Μαρίας Αντωνά στην εκπομπή Mega Non Stop το Σαββατοκύριακο, έκανε επιτυχία η Μαρία, είπε το απίστευτο, το οποίο εγώ το έβαλα δύο και τρεις φορές να το ακούσω για να το εμπεδώσω. Δεν πίστευα ποτέ ότι ακούω καλά στα αυτιά μου, ότι ποιον στηρίζει. Εντάξει, ήμουν σίγουρος ότι δεν θα στηρίξει τον Τσίπρα, γιατί μια φορά την πάτησε με τον Τσίπρα. Αλλά δεν πίστευα ότι θα πει τον Αντώνη Σαμαρά. Για μένα είναι η πολιτική είδηση του Σαββατοκύριακου» είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας, ενώ μετά την προβολή του σχετικού βίντεο, ανέφερε τα εξής:

«Κανονικά εμείς πρέπει να γίνουμε τώρα εκπομπή κωμική και να σχολιάσουμε τα δικά σου, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Πρόσεξε τώρα. Για μένα η δήλωσή σου ότι είναι ακροδεξιός ο Μητσοτάκης και κεντρώος ο Σαμαράς, καταρχάς προσβάλλει τον Σαμαρά. Δηλαδή σήμερα ο Σαμαράς θα έπρεπε να είναι έξαλλος διότι είπες ότι ο Μητσοτάκης είναι ακροδεξιός και ο Σαμαράς είναι κεντρώος και ξέρει να μαζεύει τα πράγματα. Ρωτώ λοιπόν εγώ. Ο Σαμαράς βγαίνει με μια ατζέντα και λέει: “Είμαστε ενδοτικοί ως προς την Τουρκία. Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί προς την Τουρκία”. Αυτό είναι πιο δεξιά θέση. Ο Σαμαράς βγαίνει και λέει: “Είμαι εναντίον του γάμου των ομόφυλων ζευγαριώ”. Βασική κουκκίδα στην ατζέντα του Σαμαρά, ο γάμος των ομόφυλων. Εσύ, Λάκη μου, που είσαι προοδευτικός άνθρωπος, φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχεις εκφραστεί δημόσια. Έχεις μιλήσει υπέρ του γάμου των ομόφυλων. Πώς ξαφνικά τώρα θεωρείς ότι ο Μητσοτάκης είναι ακροδεξιός και ο Σαμαράς που είναι κεντρώος, που έχει πει εναντίον του γάμου των ομόφυλων, είναι η καταλληλότερη λύση για τη Νέα Δημοκρατία; Δηλαδή πραγματικά απορώ πώς ο Λαζόπουλος πήρε αυτή τη θέση».

«Τι κατάλαβα εγώ; Λέει ο Λαζόπουλος, βλέπει τις δημοσκοπήσεις. Ο Ανδρουλάκης είναι άλογο κουτσό, πολιτικά, όχι ανθρώπινα. Ο Τσίπρας που πηγαίναμε για είκοσι και αυτός κουτσό άλογο φέρνετε, δεν φέρνετε, η επιστροφή του θα είναι θριαμβευτική. Άρα τι θα γίνει; Θα βγει πάλι πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Για να μην κυβερνήσει πάλι ο Μητσοτάκης, πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε τον Σαμαρά, να βγει δυνατός ο Σαμαράς, ώστε να κοντύνουμε τον Μητσοτάκη και να βρούμε έναν άλλο αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία. Το πρόβλημα του Λαζόπουλου είναι γνωστό ότι είναι ο Μητσοτάκης. Αφού βλέπει κεντρώο τον Σαμαρά και ακροδεξιό τον Μητσοτάκη, μπορεί φαντάζομαι σε μια επόμενη τηλεοπτική του εμφάνιση να προτείνει να ψηφίσουμε τον Βελόπουλο, τη Λατινοπούλου και ούτω καθεξής» πρόσθεσε, καταλήγοντας.

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