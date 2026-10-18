Άδωνις Γεωργιάδης κατά Λαζόπουλου για Σαμαρά: «Ελπίζει στη διάλυση της ΝΔ – Θα απογοητευτεί ξανά»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα παρέμβαση στη συζήτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά έκανε το πρωί της Κυριακής ο Άδωνις Γεωργιάδης, στρέφοντας τα πυρά του κατά του Λάκη Λαζόπουλου και υποστηρίζοντας ότι στόχος όσων ενθαρρύνουν μια τέτοια κίνηση είναι η αποδυνάμωση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Όταν ο Αντώνης Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός, οι μεγαλύτεροι κακοποιοί του ήταν

@DimokratiaGr (που σήμερα τον στηρίζει για να χτυπήσει τον Μητσοτάκη) και τον Λάκη Λαζόπουλο, που χθες προέτρεψε τον κόσμο να τον ψηφίσει επειδή ξέρει να κυβερνά… ξανά για να χτυπήσει τον Μητσοτάκη. Αν ήμουν στη θέση του Αντώνη Σαμαρά, θα με προβλημάτιζε βαθιά βλέποντας ότι οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές του για την ίδρυση κόμματος είναι οι ίδιοι που τον προσέβαλαν περισσότερο», έγραψε ο υπουργός Υγείας.

»Στην πραγματικότητα, ο Λάκης, αφού επένδυσε στην προσπάθεια να ανατρέψει τον Μητσοτάκη διαδοχικά με τον Ανδρουλάκη, την Καρυστιάνου, τη Ζωή, τον Τσίπρα, την Κοβέση και ούτω καθεξής, τώρα εναποθέτει τις ελπίδες του στη διάλυση της Νέας Δημοκρατίας μέσω του Σαμαρά. Σημάδια των καιρών… Αγαπητέ μου Λάκη, όπως έχεις απογοητευτεί από όλες τις προηγούμενες επιλογές σου μέχρι τώρα, το ίδιο θα κάνεις και τώρα – ο ελληνικός λαός δεν θα διαλύσει την Ελλάδα μετά από τόσους κόπους και θυσίες», κατέληξε.

Οταν ο Αντώνης Σαμαράς ήταν Πρωθυπουργός οι μεγαλύτεροι του υβριστές ήταν η @DimokratiaGr (η οποία σήμερα τον υποστηρίζει για να πλήξει τον Μητσοτάκη) και ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος χθες προέτρεψε να τον ψηφίσει ο κόσμος διότι ξέρει να κυβερνά…πάλι για να πλήξουν τον… pic.twitter.com/A6KHCR0qrt — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 18, 2026

Διαβάστε επίσης:

Στην κυβέρνηση κάνουν τους άσχετους για την Κίμπερλι

«Προφητεία» Βορίδη για τον Σαμαρά

Τον ρώτησαν για τον Κασιδιάρη, απάντησε για το ΚΚΕ – Ο Κυρανάκης και η «ζυγαριά» των δύο άκρων









