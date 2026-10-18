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18.10.2026 10:10

Άδωνις Γεωργιάδης κατά Λαζόπουλου για Σαμαρά: «Ελπίζει στη διάλυση της ΝΔ – Θα απογοητευτεί ξανά»

18.10.2026 10:10
adonis lazopoulos samaras

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Νέα παρέμβαση στη συζήτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά έκανε το πρωί της Κυριακής ο Άδωνις Γεωργιάδης, στρέφοντας τα πυρά του κατά του Λάκη Λαζόπουλου και υποστηρίζοντας ότι στόχος όσων ενθαρρύνουν μια τέτοια κίνηση είναι η αποδυνάμωση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Όταν ο Αντώνης Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός, οι μεγαλύτεροι κακοποιοί του ήταν
@DimokratiaGr (που σήμερα τον στηρίζει για να χτυπήσει τον Μητσοτάκη) και τον Λάκη Λαζόπουλο, που χθες προέτρεψε τον κόσμο να τον ψηφίσει επειδή ξέρει να κυβερνά… ξανά για να χτυπήσει τον Μητσοτάκη. Αν ήμουν στη θέση του Αντώνη Σαμαρά, θα με προβλημάτιζε βαθιά βλέποντας ότι οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές του για την ίδρυση κόμματος είναι οι ίδιοι που τον προσέβαλαν περισσότερο», έγραψε ο υπουργός Υγείας.

»Στην πραγματικότητα, ο Λάκης, αφού επένδυσε στην προσπάθεια να ανατρέψει τον Μητσοτάκη διαδοχικά με τον Ανδρουλάκη, την Καρυστιάνου, τη Ζωή, τον Τσίπρα, την Κοβέση και ούτω καθεξής, τώρα εναποθέτει τις ελπίδες του στη διάλυση της Νέας Δημοκρατίας μέσω του Σαμαρά. Σημάδια των καιρών… Αγαπητέ μου Λάκη, όπως έχεις απογοητευτεί από όλες τις προηγούμενες επιλογές σου μέχρι τώρα, το ίδιο θα κάνεις και τώρα – ο ελληνικός λαός δεν θα διαλύσει την Ελλάδα μετά από τόσους κόπους και θυσίες», κατέληξε.

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