Τον ρώτησαν για τον Κασιδιάρη, απάντησε για το ΚΚΕ – Ο Κυρανάκης και η «ζυγαριά» των δύο άκρων

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«Τα άκρα για εμένα είναι στην ίδια ζυγαριά», δήλωσε ο γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Κυρανάκης, εξισώνοντας τον ναζισμό με τον κομμουνισμό και τον Κασιδιάρη με όσους στηρίζουν το ΚΚΕ. «Ο ένας στηρίζει τον Χίτλερ, ο Κασιδιάρης, ο οποίος αντί για ελληνική σημαία είχε τη σβάστικα του Χίτλερ χαραγμένη πάνω του, και ο άλλος στηρίζει τον Στάλιν», είπε χαρακτηριστικά, επικαλούμενος μάλιστα την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κοινή ημέρα μνήμης για τα θύματα του ναζισμού και του κομμουνισμού, για να καταλήξει πως «αυτή είναι η ιστορία και δεν παραγράφεται».

Ο γραμματέας της ΝΔ δεν σταμάτησε εκεί. Δήλωσε ότι το ΚΚΕ έχει «πολύ πέρασμα» στις νεότερες ηλικίες, υποστηρίζοντας ότι οι μαθητικές καταλήψεις υποκινούνται κυρίως από μαθητές που πρόσκεινται στο ΚΚΕ, ενώ πρόσθεσε πως «δεν υπάρχει περίπτωση μαθητής να πάει να στηρίξει ένα “συστημικό” κόμμα».

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι ότι ο Κυρανάκης ρωτήθηκε αν τον προβληματίζουν τα ποσοστά του κόμματος Κασιδιάρη και επέλεξε να απαντήσει με επίθεση στο ΚΚΕ. «όπως με προβληματίζει κι εμένα ότι ο κόσμος ψηφίζει ΚΚΕ που είναι επίσης ένα αυταρχικό κόμμα το οποίο δεν πιστεύει στην δημοκρατία. Το οποίο στήριζε τον Στάλιν, ο οποίος επίσης σφαγίασε εκατομμύρια ανθρώπους. Τα άκρα για εμένα είναι στην ίδια ζυγαριά. Ο ένας στηρίζει τον Χίτλερ, ο Κασιδιάρης, ο οποίος αντί για ελληνική σημαία είχε τη σβάστιγγα του Χίτλερ χαραγμένη πάνω του, και ο άλλος στηρίζει τον Στάλιν. Αυτά είναι τα δύο άκρα. Και για αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να το πάμε και λίγο πιο θεσμικά και λίγο “κεντρώα”, έχει κοινή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ναζισμού και του Κομμουνισμού. Γιατί αυτή είναι η ιστορία και δεν παραγράφεται…. Το Κομμουνιστικό Κόμμα στις νεότερες ηλικίες έχει πολύ πέρασμα. Οι μαθητικές καταλήψεις αυτή τη στιγμή κυρίως υποκινούνται από μαθητές οι οποίοι πρόσκεινται από τώρα κομματικά στο ΚΚΕ. Δεν υπάρχει περίπτωση μαθητής να πάει να στηρίξει ένα “συστημικό” κόμμα», είπε χαρακτηριστικά.

Αντί να σταθεί στην απήχηση ενός κόμματος που συνδέεται με τον καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης ναζί, επιστράτευσε τη θεωρία των δύο άκρων, βάζοντας στην ίδια ζυγαριά τον φασισμό και τον κομμουνισμό. Το ΚΚΕ, από την πλευρά του, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στο «ξέπλυμα» του Κασιδιάρη, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση στον κομμουνισμό αποκαλύπτει τον πραγματικό φόβο της ΝΔ: την πολιτική δράση του ΚΚΕ, την αντίθεσή του στην πολεμική εμπλοκή και την απήχησή του στους εργαζόμενους και τη νεολαία.

Και κάπως έτσι, μέσα στον οίστρο του, ο γραμματέας της ΝΔ έφτασε να αποκαλύψει και την ανησυχία του για το γεγονός ότι το ΚΚΕ έχει απήχηση στους νέους. Μάλιστα, το ίδιο το ΚΚΕ, στο υστερόγραφό του, σχολίασε με νόημα ότι, αν οι νέοι μελετήσουν την Ιστορία, θα μπορέσουν να δουν «ποιοι γεννούν αλύγιστους ήρωες, όπως οι 200 της Καισαριανής και ποιοι τέρατα και μαχαιροβγάλτες».

Τελικά, τον ρώτησαν για τον Κασιδιάρη και εκείνος βρήκε την ευκαιρία να τα βάλει με το ΚΚΕ.

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