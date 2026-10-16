search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.10.2026 19:47
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2026 18:12

Τον ρώτησαν για τον Κασιδιάρη, απάντησε για το ΚΚΕ – Ο Κυρανάκης και η «ζυγαριά» των δύο άκρων

16.10.2026 18:12
KYRANAKIS_NEW_123

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

«Τα άκρα για εμένα είναι στην ίδια ζυγαριά», δήλωσε ο γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Κυρανάκης, εξισώνοντας τον ναζισμό με τον κομμουνισμό και τον Κασιδιάρη με όσους στηρίζουν το ΚΚΕ. «Ο ένας στηρίζει τον Χίτλερ, ο Κασιδιάρης, ο οποίος αντί για ελληνική σημαία είχε τη σβάστικα του Χίτλερ χαραγμένη πάνω του, και ο άλλος στηρίζει τον Στάλιν», είπε χαρακτηριστικά, επικαλούμενος μάλιστα την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κοινή ημέρα μνήμης για τα θύματα του ναζισμού και του κομμουνισμού, για να καταλήξει πως «αυτή είναι η ιστορία και δεν παραγράφεται».

Ο γραμματέας της ΝΔ δεν σταμάτησε εκεί. Δήλωσε ότι το ΚΚΕ έχει «πολύ πέρασμα» στις νεότερες ηλικίες, υποστηρίζοντας ότι οι μαθητικές καταλήψεις υποκινούνται κυρίως από μαθητές που πρόσκεινται στο ΚΚΕ, ενώ πρόσθεσε πως «δεν υπάρχει περίπτωση μαθητής να πάει να στηρίξει ένα “συστημικό” κόμμα».

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι ότι ο Κυρανάκης ρωτήθηκε αν τον προβληματίζουν τα ποσοστά του κόμματος Κασιδιάρη και επέλεξε να απαντήσει με επίθεση στο ΚΚΕ. «όπως με προβληματίζει κι εμένα ότι ο κόσμος ψηφίζει ΚΚΕ που είναι επίσης ένα αυταρχικό κόμμα το οποίο δεν πιστεύει στην δημοκρατία. Το οποίο στήριζε τον Στάλιν, ο οποίος επίσης σφαγίασε εκατομμύρια ανθρώπους. Τα άκρα για εμένα είναι στην ίδια ζυγαριά. Ο ένας στηρίζει τον Χίτλερ, ο Κασιδιάρης, ο οποίος αντί για ελληνική σημαία είχε τη σβάστιγγα του Χίτλερ χαραγμένη πάνω του, και ο άλλος στηρίζει τον Στάλιν. Αυτά είναι τα δύο άκρα. Και για αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να το πάμε και λίγο πιο θεσμικά και λίγο “κεντρώα”, έχει κοινή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ναζισμού και του Κομμουνισμού. Γιατί αυτή είναι η ιστορία και δεν παραγράφεται…. Το Κομμουνιστικό Κόμμα στις νεότερες ηλικίες έχει πολύ πέρασμα. Οι μαθητικές καταλήψεις αυτή τη στιγμή κυρίως υποκινούνται από μαθητές οι οποίοι πρόσκεινται από τώρα κομματικά στο ΚΚΕ. Δεν υπάρχει περίπτωση μαθητής να πάει να στηρίξει ένα “συστημικό” κόμμα», είπε χαρακτηριστικά.

Αντί να σταθεί στην απήχηση ενός κόμματος που συνδέεται με τον καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης ναζί, επιστράτευσε τη θεωρία των δύο άκρων, βάζοντας στην ίδια ζυγαριά τον φασισμό και τον κομμουνισμό. Το ΚΚΕ, από την πλευρά του, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στο «ξέπλυμα» του Κασιδιάρη, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση στον κομμουνισμό αποκαλύπτει τον πραγματικό φόβο της ΝΔ: την πολιτική δράση του ΚΚΕ, την αντίθεσή του στην πολεμική εμπλοκή και την απήχησή του στους εργαζόμενους και τη νεολαία.

Και κάπως έτσι, μέσα στον οίστρο του, ο γραμματέας της ΝΔ έφτασε να αποκαλύψει και την ανησυχία του για το γεγονός ότι το ΚΚΕ έχει απήχηση στους νέους. Μάλιστα, το ίδιο το ΚΚΕ, στο υστερόγραφό του, σχολίασε με νόημα ότι, αν οι νέοι μελετήσουν την Ιστορία, θα μπορέσουν να δουν «ποιοι γεννούν αλύγιστους ήρωες, όπως οι 200 της Καισαριανής και ποιοι τέρατα και μαχαιροβγάλτες».

Τελικά, τον ρώτησαν για τον Κασιδιάρη και εκείνος βρήκε την ευκαιρία να τα βάλει με το ΚΚΕ.

Διαβάστε επίσης:

Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε Τσίπρα: Ποντάρει στη συλλογική αμνησία – Δεν θα τον ακολουθήσουμε στον κατήφορο και την τοξικότητα

Τετ α τετ Μητσοτάκη με Μεϊμαράκη στις Βρυξέλλες

O Δουδωνής απαντά στον Καρτερό: Τρώει ακόμα μαρούλια από το Τσερνόμπιλ (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hilary-swank
LIFESTYLE

«Πώς τολμάς; Είσαι πολύ μεγάλη» Η Χίλαρι Σουάνκ αποκαλύπτει τις επικρίσεις που δέχεται επειδή έμεινε έγκυος στα 52 της χρόνια

KIPSELI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ανοίγουν από το Σάββατο οι πληγείσες κατοικίες, ανακοίνωσε ο Δούκας – Οι έλεγχοι από τρεις μηχανικούς, το «κόκκινο» κτίριο και ο μετροπόντικας

media-mouse-entos
MEDIA

Ο Κανάκης, το «ραδιο αρβύλα» και το Open, η Σκορδά υπόσχεται ότι θα είναι  «ForYou», Γιάννης Χρηστάκος και Στράτος Μπαλής σε διευθυντικές θέσεις και ο Βασίλης Μπίτσης σε μονοπάτια της ανθρώπινης ψυχής

vardinogiannis giorgos 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «αντίο» του Αλέξη Τσίπρα στον Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Ωραίος, μάγκας, αυθεντικός Παναθηναϊκός, ανεξίτηλο το στίγμα του»

ditiki-oxthi-epithesi-journalist
ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Στο νοσοκομείο φωτορεπόρτερ της Washington Post μετά από άγριο ξυλοδαρμό από Ισραηλινούς εποίκους (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karamanlis samaras new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμηχανία στο στρατόπεδο Σαμαρά από τις αποστάσεις Καραμανλή - Πού φτάνουν οι δεξαμενές για το νέο κόμμα

savvidis -mhtsotakis- androulakis- karamanlis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι δημοσκοπήσεις ανησυχούν το Μαξίμου, τα «δώρα» Καραμανλή - Ανδρουλάκη, το τηλεφώνημα Μητσοτάκη - Σαββίδη και οι παραιτήσεις για Τσίπρα

ste symboulio epikrateias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

STAGE: Απόφαση του ΣτΕ ανοίγει τον δρόμο για πλήρη ασφάλιση και αναγνώριση συντάξιμων ετών εργασίας

keftedakia_simvoules2
CUCINA POVERA

Μυστικά και συμβουλές για ζουμερά και μαλακά κεφτεδάκια

stratos orkomosia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκοψαν αναβολές, αλλά ο Στρατός δεν τους χωράει: Τα λάθη του υπουργείου Άμυνας και η Θήβα της εγκατάλειψης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.10.2026 19:41
hilary-swank
LIFESTYLE

«Πώς τολμάς; Είσαι πολύ μεγάλη» Η Χίλαρι Σουάνκ αποκαλύπτει τις επικρίσεις που δέχεται επειδή έμεινε έγκυος στα 52 της χρόνια

KIPSELI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ανοίγουν από το Σάββατο οι πληγείσες κατοικίες, ανακοίνωσε ο Δούκας – Οι έλεγχοι από τρεις μηχανικούς, το «κόκκινο» κτίριο και ο μετροπόντικας

media-mouse-entos
MEDIA

Ο Κανάκης, το «ραδιο αρβύλα» και το Open, η Σκορδά υπόσχεται ότι θα είναι  «ForYou», Γιάννης Χρηστάκος και Στράτος Μπαλής σε διευθυντικές θέσεις και ο Βασίλης Μπίτσης σε μονοπάτια της ανθρώπινης ψυχής

1 / 3