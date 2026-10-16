O Δουδωνής απαντά στον Καρτερό: Τρώει ακόμα μαρούλια από το Τσερνόμπιλ (Video)

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Με ισχυρή δόση ειρωνίας, ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, σχολίασε το νέο άρθρο του Θανάση Καρτερού, με το οποίο επανήλθε στους χαρακτηρισμούς περί… βλακείας.
Σε βίντεο που ανήρτησε στα social media, o Π. Δουδωνής αναφέρει ότι «μετά τις ύβρεις κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης, επανήλθε ο κύριος Καρτερός για να με αποκαλέσει μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας, δηλαδή βλάκα».
«Προφανώς, για να μας βγάλουν όλους βλάκες, διαθέτουν κάποιο βλακόμετρο εκεί στην ΕΛΑΣ, αλλά δεν διαθέτουν μετρητή ραδιενέργειας, με αποτέλεσμα ο κ. Καρτερός να τρώει ακόμα μαρούλια από το Τσέρνομπιλ. Ούτε, βέβαια, διαθέτουν και μέτρο, το οποίο το έχουν χάσει λόγω της απελπισίας από τη ραγδαία πτώση τους», σημειώνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας αναφορά στο παρελθόν του αρθρογράφου…
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