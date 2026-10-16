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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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16.10.2026 17:27

Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε Τσίπρα: Ποντάρει στη συλλογική αμνησία – Δεν θα τον ακολουθήσουμε στον κατήφορο και την τοξικότητα

16.10.2026 17:27
PASOK

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«Στο πλαίσιο του προσωπικού του rebranding, ο κ. Τσίπρας προφανώς ποντάρει στη συλλογική αμνησία. Δυστυχώς για εσάς, κ. Τσίπρα, η ιστορία δεν ξαναγράφεται», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ανακοίνωση σχετικά με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ.

Αναφέρει ειδικότερα ότι «η δημοκρατική παράταξη δεν είναι σημαία ευκαιρίας», για να τονίσει: «Η υποτιθέμενη “πρώτη φορά Αριστερά” κατ’ επιλογήν του κ. Τσίπρα ήταν “δύο φορές αγκαλιά” με τον ακροδεξιό Πάνο Καμμένο. Τόσο… αριστερά ήταν».

«Συμμεριζόμαστε τον πολιτικό πανικό του κόμματος ΕΛΑΣ», σχολιάζει, προσθέτοντας ότι «ο κ. Τσίπρας σήμερα έπεισε και τον πιο καλοπροαίρετο απέναντί του ότι κάνει μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι έχει πια αποκαλυφθεί «ο πολιτικός που άνοιξε την πόρτα στα funds και συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, στη μη επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, ο χειροκροτητής του νόμου Πιερρακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο πολιτικός συνεργάτης της Ακροδεξιάς του Π. Καμμένου και πολιτικός “χρυσός χορηγός” του κ. Μητσοτάκη».

«Δεν θα τον ακολουθήσουμε στον κατήφορο και την τοξικότητα. Ο δημοκρατικός και προοδευτικός κόσμος της χώρας πλέον ξέρει. Το ΠΑΣΟΚ θα φέρει την πολιτική αλλαγή σε πείσμα των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα και των συμφερόντων που τους στηρίζουν», καταλήγει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

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