LIVE η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ

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Παρακολουθήστε live την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ.

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν εκτός από τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, τομεάρχες-ισσες και αναπληρωτές τομεάρχες-ισσες καθώς και μέλη του Οργανωτικού Γραφείου.

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