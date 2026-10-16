Περήφανη για τη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ δηλώνει η Αναστασίου: «Μήπως έχουν βάλει στόχο να ξαναγίνουν περήφανοι;», ρωτά η ΕΛΑΣ και καλεί τον Ανδρουλάκη να τοποθετηθεί 

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Υπερήφανη για τη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ δήλωσε η Βάσια Αναστασίου.

Η Βάσια Αναστασίου απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με την ΕΛΑΣ. «Ο Πάνος Καμένος είναι ο άνθρωπος που ισχυριζόταν ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Άρα Τσίπρας με Καμμένο και Τσίπρας με ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να υπάρξει».

Η Βάσια Αναστασίου δήλωσε υπερήφανη για τη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ. «Το ΠΑΣΟΚ πράγματι συγκυβέρνησε με την Νέα Δημοκρατία, είμαι προσωπικά πάρα πολύ περήφανη για αυτή την συγκυβέρνηση που έσωσε τη χώρα από να πέσει στα βράχια. Εμείς καταστρέψαμε ολόκληρη παράταξη για να μην πέσει η χώρα στα βράχια».

Απαντώντας στην ερώτηση της Μαριζέτας Αντωνοπούλου με ποιον θα πάνε, είπε πως η ΕΛΑΣ δεν είναι όμορος χώρος. «Δεν είναι ο όμορος που θέλει να βγάζει τα σπίτια του κόσμου στο σφυρί. Δεν είναι όμορος ο χώρος που δεν θέλει να επαναφέρει τη 13η σύνταξη».

ΕΛΑΣ: Να τοποθετηθεί ο λαλίστατος Ανδρουλάκης

Με ανακοίνωση της η ΕΛΑΣ καλεί τον Νίκο Ανδρουλάκη να τοποθετηθεί επί τον δηλώσεων της Αναστασίου. «Η δήλωση της κα Αναστασίου ότι αισθάνεται πάρα πολύ περήφανη για τη συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την ΝΔ μπορεί να εξηγήσει σε όλους την αιτία των καθημερινών επιθέσεων του ΠΑΣΟΚ προς την ΕΛ.Α.Σ. και τον Αλέξη Τσίπρα.

Αν είναι τόσο πολύ περήφανοι εκεί στο ΠΑΣΟΚ για τη περίοδο της συγκυβέρνησης με τον Σαμάρα, τον Μητσοτάκη, τον Βορίδη, τον Άδωνη και τον Βελόπουλο, μήπως έχουνε βάλει στόχο να ξαναγίνουν περήφανοι, τώρα που η αυτοδυναμία έγινε άπιαστο όνειρο για τη ΝΔ;

Περιμένουμε με ενδιαφέρον ο λαλίστατος κ. Ανδρουλάκης να απαντήσει αν συμμερίζεται τη θέση του στελέχους του, και αν με περηφάνεια αναπολεί και ο ίδιος το σύστημα 4-2-1, για τη μοιρασιά των κρατικών θέσεων με το κομματικό κομπιουτεράκι.

Το θέμα του 4-2-1 είχε απασχολήσει και την εσωκομματική αντιπαράθεση στο ΠΑΣΟΚ το 2021. Τότε, ο κ. Ανδρουλάκης είχε απορρίψει τις αιτιάσεις περί προσωπικής του ευθύνης, υποστηρίζοντας ότι η σχετική συμφωνία είχε συναφθεί το 2012, πριν εκλεγεί ο ίδιος γραμματέας του κόμματος. Είχε επίσης δηλώσει ότι με δική του πρωτοβουλία αποκλείστηκαν από κομματικές θέσεις στελέχη που είχαν συμμετάσχει στο σύστημα κατανομής».

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