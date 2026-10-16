Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Εντάσεις «προβλέπουν» τα τουρκικά ΜΜΕ – «Προεόρτια» η NAVTEX στο Καστελόριζο

Takeaways by to pontiki AI Τουρκικά μέσα ενημέρωσης εκφράζουν ανησυχίες για πιθανή ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις λόγω της έναρξης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.

Η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX, αμφισβητώντας την αρμοδιότητα της Ελλάδας να εκδίδει ναυτιλιακές αγγελίες σε περιοχές όπου διεκδικεί υφαλοκρηπίδα και προβάλλοντας απαιτήσεις για προηγούμενο συντονισμό.

Δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο εξετάζουν τον ρόλο της γαλλικής συμμετοχής στο έργο, διερωτώμενα εάν το Παρίσι θα επιδιώξει διπλωματική συνεννόηση με την Άγκυρα για την αποτροπή κρίσης.

Τουρκικές εφημερίδες επαναλαμβάνουν πάγιες θέσεις για τις θαλάσσιες ζώνες και επικρίνουν προτάσεις για τη δημιουργία μηχανισμών προστασίας υποθαλάσσιων υποδομών με τη συμμετοχή περιφερειακών κρατών.

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Νέες εντάσεις μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας με την έναρξη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου προοιωνίζονται δημοσιεύματα τουρκικών ΜΜΕ, θέτοντας το ερώτημα αν η γαλλική εμπλοκή στο εγχείρημα θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε μία νέα κρίση στα ελληνοτουρικά.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Τουρκία εξέδωσε αντιNAVTEX για την ελληνική NAVTEX για πολυεθνική άσκηση με πραγματικά πυρά «EUNOMIA» νότια του Καστελόριζου, περιοχή από την οποία αναμένεται να διέλθει το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo το οποίο θα οργανώσει την βύθιση του υποθαλάσσιου καλωδίου, αφότου ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και εκδοθεί η σχετική αγγελία για τις εργασίες του καλωδίου. Ουσιαστικά, η τουρκική NAVTEX αποτελεί παρέμβαση με την οποία η Άγκυρα προβάλλει τη διεκδίκησή της ως προς την αρμοδιότητα έκδοσης ναυτιλιακών αγγελιών στην περιοχή, ενόψει των αναμενόμενων ερευνών για το καλώδιο.

Ερώτημα ο ρόλος της Γαλλίας

Στο πλαίσιο αυτό, η φιλοκυβερνητική Hürriyet, σε ανταπόκριση της Ντουιγκού Λέλογλου από την Αθήνα, διερωτάται αν «θα αποτρέψει η γαλλική εταιρεία την κρίση;», υποστηρίζοντας ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης (GSI) εισέρχεται σε κρίσιμη φάση και συνδέει την πιθανότητα νέας αντιπαράθεσης με τη στάση της Γαλλίας απέναντι στις τουρκικές αξιώσεις για την υφαλοκρηπίδα. Μετά την είσοδο της γαλλικής Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο, σημειώνει, τα βλέμματα στρέφονται στο Παρίσι: το ζήτημα είναι αν θα προηγηθεί διπλωματική ενημέρωση ή συνεννόηση με την Άγκυρα πριν από τις έρευνες.

Σύμφωνα με τη Hürriyet, η Τουρκία ζητά εκ των προτέρων γραπτό συντονισμό και τη συγκατάθεσή της για εργασίες σε περιοχή την οποία θεωρεί τμήμα της υφαλοκρηπίδας της. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι η Γαλλία είναι σημαντικό να ενημερώσει εκ των προτέρων την Άγκυρα με διπλωματική διακοίνωση ή να επιδιώξει απευθείας συντονισμό. Παρουσιάζει, μάλιστα, την ανταπόκριση του Παρισιού σε αυτή την τουρκική προσδοκία ως καθοριστικό παράγοντα τόσο για την πορεία του καλωδίου όσο και για την αποτροπή νέας έντασης και υπενθυμίζει την παρουσία ελληνικών και τουρκικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή κατά τις προηγούμενες έρευνες.

Τι λένε τα πιο εθνικιστικά ΜΜΕ

Από την πλευρά της, η εθνικιστική Aydınlık κάνει λόγο για «νέα αίτηση αδειοδότησης για το έργο στο οποίο αντιτίθεται η Τουρκία», υποστηρίζοντας ότι η χάραξη περνά από θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κάσο και την Κάρπαθο και επαναλαμβάνοντας τις τουρκικές θέσεις για τις θαλάσσιες ζώνες και την κοινοποίηση στον ΟΗΕ, τον Μάρτιο του 2020, των ορίων της υφαλοκρηπίδας που διεκδικεί η Άγκυρα, ενώ αναφέρεται και σε πρόσφατες δηλώσεις πηγών του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με την οποία οι σχετικές δραστηριότητες απαιτούν προηγούμενο συντονισμό με την Τουρκία.

Η ίδια εφημερίδα κάνει αναφορά και σε πρόσφατο άρθρο του πρώην αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ναυάρχου ε.α. Παναγιώτη Χηνοφώτη, στην Καθημερινή, υπέρ ενός μηχανισμού προστασίας υποθαλάσσιων υποδομών με συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου και Λιβάνου. Υπό τον τίτλο «Μια πρόταση για τον Άξονα του Κακού», η τουρκική εφημερίδα ερμηνεύει την αναφορά του σε κράτη που «εποφθαλμιούν» υφαλοκρηπίδες και ΑΟΖ ως αιχμή κατά της Άγκυρας, καθώς στο άρθρο δεν κατονομάζεται η Τουρκία, επισημαίνοντας τη δήλωση Χηνοφώτη ότι «το γεγονός ότι οι γεωπολιτικές συνθήκες των πέντε χωρών διαφέρουν μεταξύ τους δεν αποτελεί εμπόδιο για την ένωσή τους γύρω από κοινά συμφέροντα έναντι των χωρών που έχουν βάλει στο μάτι τις υφαλοκρηπίδες και τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες τους».

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