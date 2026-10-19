Μαρίνα Ασλάνογλου σε Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρασα ένα αυτοάνοσο και έχασα τα μαλλιά μου – Ήμουν με περούκα πέρυσι εδώ» (Video)

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Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση πέρασε η Μαρίνα Ασλάνογλου, καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου το πρωί της Δευτέρας (19/10).

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι πριν από έναν χρόνο, όταν είχε βρεθεί ξανά στο ίδιο πλατό, φορούσε περούκα, καθώς αντιμετώπιζε γυροειδή αλωπεκία και είχε χάσει μεγάλο μέρος των μαλλιών της, ενώ εξήγησε ότι κανείς από τους τηλεθεατές δεν είχε αντιληφθεί τη δύσκολη περιπέτεια που περνούσε με την υγεία της.

«Δεν είχα μοιραστεί τίποτα. Είναι η πρώτη φορά που το λέω τώρα εδώ. Πέρυσι καθόμουνα σε αυτόν τον καναπέ με τον Αλέκο και ήμουν η Μαρίνα η χαμογελαστή, υπερηφάνη, όμορφη, αλλά πίσω από αυτό κρυβόταν μία γυναίκα που δοκιμαζόταν πολύ ψυχολογικά γιατί πέρασα ένα αυτοάνοσο και έχασα τα μαλλιά μου. Ήμουν με περούκα πέρυσι εδώ», αποκάλυψε.

«Δεν μπορούσα ούτε να το μοιραστώ γιατί δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Γιατί δεν ήθελα να πω μία λυπημένη ιστορία. Ήθελα να πω μία ιστορία χαράς, ελπίδας και δύναμης. Και το ότι συγκινούμαι τώρα δεν είναι γι’ αυτό που πέρασα. Είναι γι’ αυτό που κατάφερα» πρόσθεσε.

«Έκανα πολλές θεραπείες με κορτιζόνες, ενέσεις μέσα στο κεφάλι. […] Περνάς όλη τη στεναχώρια, το στρες μετά το χωρισμό, όλα αυτά. Οπότε την ώρα της δικής μου αποθεραπείας, της ψυχικής, εμφανίστηκε αυτό. […] Υπήρξαν βράδια που λύγισα. Κανένας δεν είναι άτρωτος. Που έκλαψα, που φοβήθηκα» είπε, τέλος.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της στον γιο της και στην αντίδρασή του όταν την είδε για πρώτη φορά με περούκα. «Είχε δει την εικόνα μου, στενοχωριόταν και έπαθε ένα σοκ βέβαια όταν με είδε με την περούκα και μου λέει: “Γιατί φοράς ψεύτικα μαλλιά;”. Του λέω: “Μέχρι να βγουν τα κανονικά μαλλάκια μου από κάτω”. Μου λέει: “Δε θέλω να τη φοράς”. Παρ’ όλα αυτά, μετά το συνήθισε», περιέγραψε η ηθοποιός.

«Το ενενήντα τα εκατό έχει αποκατασταθεί και λέω ενενήντα γιατί αυτό μπορεί να επανέλθει κάποια στιγμή. Είναι κάτι που έρχεται και φεύγει. Σε αυτή τη φάση είμαι στο ενενήντα τα εκατό, έχουν βγει τα μαλλιά μου, είναι τα μαλλιά μου, είμαι καλά. Νιώθω πολύ περήφανη για μένα, για τον αγώνα που έδωσα και τον κέρδισα. Και προχωράω», κατέληξε η Μαρίνα Ασλάνογλου.

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