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19.10.2026 15:46

Η Κάιλι Τζένερ αποθεώθηκε στην πασαρέλα της Victoria’s Secret

19.10.2026 15:46
kylie jenner VS= new

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Η Κάιλι Τζένερ πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο στην πασαρέλα της Victoria’s Secret, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στα Sony Pictures Studios στο Κάλβερ Σίτι του Λος ‘Αντζελες.

Από την πρώτη σειρά του σόου δεν έλειπαν οι πιο κοντινοί της άνθρωποι ο σύντροφός της και τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός Τίμοθι Σαλαμέ, καθώς και η μητέρα της Κρις Τζένερ.

Η 29χρονη επιχειρηματίας εμφανίστηκε με το Fantasy Bra, μια από τις πιο θρυλικές δημιουργίες του μπραντ η οποία επέστρεψε στην πασαρέλα έπειτα από οκτώ χρόνια και έγινε το πρώτο πρόσωπο που το παρουσίασε εκτός των επίσημων «Αγγέλων» της Victoria’s Secret.

Το πολύτιμο εσώρουχο-κόσμημα δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον οίκο υψηλής κοσμηματοποιίας Jacob & Co. Η αξία του εκτιμάται στα 50 εκατομμύρια δολάρια και ζυγίζει περίπου τέσσερα κιλά, σύμφωνα με τη Daily Mail. Αποτελείται από 4.410 φυσικά διαμάντια, με επίκεντρο ένα σπάνιο κίτρινο διαμάντι αξίας 22 εκατομμυρίων δολαρίων. Για την κατασκευή του απαιτήθηκαν περισσότερες από 1.000 ώρες εργασίας από 15 εξειδικευμένους τεχνίτες, γεγονός που το καθιστά το ακριβότερο Fantasy Bra στην ιστορία του διάσημου οίκου εσωρούχων.

Η Κάιλι ολοκλήρωσε την εμφάνισή της συνδυάζοντας το με μια διάφανη μίνι φούστα, ψηλοτάκουνα mules και τα χαρακτηριστικά λευκά φτερά.

Σημειώνεται ότι το πρώτο Fantasy Bra αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων παρουσίασε η Κλαούντια Σίφερ το 1996, στο πλαίσιο διαφημιστικής καμπάνιας του μπραντ.

Η μητέρα της Κάιλι, Κρις Τζένερ, εξέφρασε την υπερηφάνειά της με μια ανάρτηση στο Instagram αμέσως μετά την επίδειξη:

«Κορίτσι μου, άγγελέ μου! Είμαι τόσο περήφανη για σένα», έγραψε στη λεζάντα. 

Το φετινό σόου άνοιξε η Μπέλα Χαντίντ, η οποία εντυπωσίασε φορώντας ένα πράσινο σύνολο εσωρούχων με μίνι φούστα, ενώ τα επιβλητικά φτερά της παρέπεμπαν σε κλαδιά καλυμμένα με ανθισμένα λουλούδια.

Ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, οι Τζίτζι Χαντίντ, Κάντις Σουάνπολ, Αλεσάντρα Αμπρόζιο,, Αντριάνα Λίμα, Έλσα Χοσκ και ‘Ασλεϊ Γκράχαμ.

Το λαμπερό σόου πλαισίωσαν μουσικά οι Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney, καθώς και το συγκρότημα KATSEYE.

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