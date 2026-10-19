Μάιλι Σάιρους: Δωρεά ενός εκατ. δολαρίων για τη δημιουργία κατοικιών για άστεγες γυναίκες

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Την αφοσίωσή της στη φιλανθρωπική δράση κατά της αστεγίας επιβεβαίωσε η Μάιλι Σάιρους, η οποία, όπως ανακοίνωσε, θα δωρίσει ένα εκατ. δολάρια για τη δημιουργία ενός συγκροτήματος κατοικιών, που θα προσφέρει μόνιμη στέγη σε 97 άστεγες γυναίκες στο Λος Άντζελες.

Η 33χρονη τραγουδίστρια, η οποία δραστηριοποιείται φιλανθρωπικά εδώ και περισσότερα από 12 χρόνια, θα συμμετάσχει μαζί με τη μητέρα της, Τις Σάιρους-Πέρσελ, και στον σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων του συγκροτήματος, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τις γυναίκες που θα φιλοξενηθούν εκεί.

Η δωρεά ανακοινώθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του φιλανθρωπικού γκαλά «Every Woman Housed Gala 2026», μέσω του ιδρύματος Miley Cyrus Foundation. Το ποσό θα διατεθεί για τη στήριξη του Rosa’s Place, ενός νέου συγκροτήματος κατοικιών στην περιοχή Skid Row του Λος Άντζελες, το οποίο θα διαθέτει 97 διαμερίσματα μόνιμης διαμονής για γυναίκες που έχουν βιώσει την αστεγία.

Miley Cyrus Is Donating $1 Million to Help Women Find Housing, 12 Years After a VMAs Moment That Changed Her https://t.co/pja0ZicsQd — People (@people) October 19, 2026

Η Σάιρους και η 59χρονη μητέρα της, Τις Σάιρους-Πέρσελ, θα συμμετάσχουν επίσης στη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων του συγκροτήματος, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό του περιβάλλοντος όπου οι γυναίκες θα μπορέσουν να κάνουν μια νέα αρχή στη ζωή τους.

Η ανακοίνωση της δωρεάς έγινε λίγες ημέρες αφότου ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός My Friend’s Place, που δραστηριοποιείται στην περιοχή του Χόλιγουντ και στηρίζει άστεγους νέους ηλικίας 12 έως 25 ετών, παρουσίασε τα σχέδιά του για τη δημιουργία ενός νέου κέντρου.

Το νέο συγκρότημα θα προσφέρει υπηρεσίες, πόρους και υποστήριξη σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Η Σάιρους, η οποία στηρίζει τον οργανισμό εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, ανακηρύχθηκε επίτιμη πρόεδρός του, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

«Θυμάμαι πριν από περισσότερα από 12 χρόνια, όταν επισκέφθηκα για πρώτη φορά το My Friend’s Place, αφού συνειδητοποίησα πόσοι νέοι γύρω μου δεν είχαν ένα μέρος που να μπορούν να αποκαλούν σπίτι τους. Όλα αυτά τα χρόνια έχω δει από πρώτο χέρι πόσο σημαντική επίδραση μπορεί πραγματικά να έχει το My Friend’s Place στη ζωή αυτών των νέων», ανέφερε η τραγουδίστρια.

Η φιλανθρωπική δράση της Μάιλι Σάιρους για την αντιμετώπιση της αστεγίας είχε προσελκύσει για πρώτη φορά το ενδιαφέρον το 2014, κατά τη διάρκεια των MTV Video Music Awards.

Στις 24 Αυγούστου εκείνης της χρονιάς, όταν κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Βίντεο της Χρονιάς με το τραγούδι «Wrecking Ball», κάλεσε στη σκηνή τον 22χρονο Τζέσι Χελτ, ο οποίος βίωνε την αστεγία, για να παραλάβει το βραβείο εκ μέρους της. Με αυτή την κίνηση θέλησε να στρέψει την προσοχή του κοινού στο πρόβλημα της αστεγίας των νέων.

«Παραλαμβάνω αυτό το βραβείο εκ μέρους των 1,6 εκατομμυρίων νέων στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν φύγει από τα σπίτια τους ή είναι άστεγοι, που πεινούν, είναι χαμένοι και φοβούνται για τη ζωή τους. Το γνωρίζω, γιατί είμαι ένας από αυτούς», είχε δηλώσει ο Χελτ.

Κατά την παρουσία του στη σκηνή, προέτρεψε επίσης τους τηλεθεατές να επισκεφθούν τη σελίδα της Σάιρους στο Facebook, όπου μπορούσαν να βρουν έναν σύνδεσμο για να κάνουν δωρεές στο My Friend’s Place.

«Βοηθήστε με να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να συγκεντρώσουμε χρήματα για να βάλουμε τέλος στην αστεγία των νέων», είχε γράψει τότε η τραγουδίστρια στο Facebook, δημοσιεύοντας παράλληλα ένα βίντεο στο οποίο εξηγούσε τις φιλανθρωπικές της πρωτοβουλίες. «Αυτή είναι μόνο η αρχή για μένα, αλλά θα ξεκινήσουμε τώρα εστιάζοντας στο My Friend’s Place, ένα κέντρο για άστεγους νέους στο Χόλιγουντ», είχε εξηγήσει.

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