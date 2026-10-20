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20.10.2026 09:20

Μηνιαία αποζημίωση στους μουσικούς της για τη χαμένη σεζόν δίνει η Άννα Βίσση

20.10.2026 09:20
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Σε μια ιδιαίτερα γενναιόδωρη κίνηση φέρεται να προχώρησε η Άννα Βίσση προς τους μουσικούς της που πρόσφατα ενημερώθηκαν ότι δεν θα δουλέψουν τελικά μαζί της αυτή τη σεζόν, αφού το «Αρένα» δεν θα είναι έτοιμο.

Σε μια προσπάθεια να ευχαριστήσει τη μπάντα της, η ελληνίδα σταρ επέλεξε να δίνει σε κάθε μουσικό της ένα μηνιαίο ποσό -το ύψος του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό- ως αποζημίωση για τη χαμένη σεζόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω κίνηση δεν συνηθίζεται στον χώρο, καθώς όταν ένας τραγουδιστής ενημερώνει τους μουσικούς του ότι δεν θα συνεργαστούν, δεν τους αποζημιώνει, απλά τους αφήνει ελεύθερους ώστε να αναζητήσουν αλλού δουλειά.

Η Άννα Βίσση, ωστόσο, έκρινε ότι η ορχήστρα της έπρεπε να λάβει ένα είδος αποζημίωσης από τη στιγμή που οι μουσικοί είχαν «κλείσει» μαζί της. Επιπλέον, τους ενημέρωσε ότι μπορούν να δουλέψουν όπου θέλουν αυτή τη σεζόν, μέχρι να μπορέσουν να συνεργαστούν ξανά στο «Αρένα» το οποίο δεν θα είναι έτοιμο τον Δεκέμβριο -όπως είχε γραφτεί- αλλά θα χρειαστούν αρκετοί μήνες ακόμη, πιθανότατα μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι.

Το αδιέξοδο με τον Καρβέλα και η επόμενη μέρα

Αν και η πλευρά της Άννας Βίσση τόνισε ότι δεν αναζητούνται συνθέτες μέχρι στιγμής, ωστόσο, στην περίπτωση που δεν βρεθεί λύση με τον Νίκο Καρβέλα ο οποίος πήρε την απόφαση να διαχειρίζεται αποκλειστικά ο ίδιος τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του για τις ζωντανές ερμηνείες σε συναυλίες και νυχτερινά κέντρα, η τραγουδίστρια θα κληθεί να αναζητήσει νέους μουσικούς πόρους,

Αν, λοιπόν, τραγουδήσει όντως στο «Αρένα», η Άννα Βίσση θα πρέπει να έχει νέα τραγούδια στο ρεπερτόριό της, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να βρει συνθέτη ή συνθέτες με τους οποίους θα μπορέσει να χαράξει την επόμενη μέρα στην ήδη καταξιωμένη διαδρομή της, καθώς η πλεοψηφία των επιτυχιών της φέρει την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα.

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