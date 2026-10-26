Λονδίνο: Αεροπλάνο γλίτωσε την τελευταία στιγμή σύγκρουση με άγνωστο αντικείμενο μετά την απογείωση από το Χίθροου

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Ένα αεροσκάφος της British Airways με περισσότερους από 250 επιβάτες γλίτωσε την τελευταία στιγμή σύγκρουση με ένα μυστηριώδες αντικείμενο, λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Ιουνίου πάνω από την περιοχή του Γκίλφορντ στο Σάρεϊ και ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν σε ύψος 5.800 ποδών, με την πτήση να συνεχίζει τελικά την πορεία της προς τη Νέα Υόρκη και τους επιβάτες να προσγειώνονται με ασφάλεια στον προορισμό τους.

Ο πιλότος του Boeing 777 επικοινώνησε με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, αναφέροντας ότι «ένα γυαλιστερό ασημί αντικείμενο», το οποίο είχε περίπου το «μέγεθος τεσσάρων φρυγανιέρων», πέρασε δίπλα από το αεροπλάνο.

Σύμφωνα με την περιγραφή, το αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση από το τζετ και έφτασε πολύ κοντά στο δεξί φτερό, αιωρούμενο περίπου 50 πόδια πάνω από αυτό.

Τι αναφέρει η έκθεση των εμπειρογνωμόνων:

Η βρετανική επιτροπή διερεύνησης αεροπορικών συμβάντων (UK Airprox Board) ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στην έκθεση, ο πιλότος του Boeing 777 ανέφερε ότι βρισκόταν σε φάση ανόδου προς τα 6.000 πόδια μετά την αναχώρηση από το Χίθροου.

Καθώς περνούσε τα 5.800 πόδια, ένα γυαλιστερό ασημί αντικείμενο διασταυρώθηκε μαζί του από την αντίθετη κατεύθυνση, κινούμενο με πολύ μεγάλη ταχύτητα και σε απόσταση αναπνοής από το δεξί φτερό, όχι πάνω από 50 πόδια πάνω από το ύψος πτήσης του αεροσκάφους.

Από την πλευρά του, ο ελεγκτής του κέντρου ελέγχου κατέθεσε ότι ο κυβερνήτης του Boeing 777 ανέφερε πως ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος μόλις είχε πετάξει πάνω από το δεξί τους φτερό.

Το πλήρωμα σημείωσε ότι κινούνταν εξαιρετικά γρήγορα και πως ήταν πιθανότατα ασημί χρώματος, μεταλλικό, ενώ όταν ρωτήθηκε για τις διαστάσεις του, ο πιλότος το παρομοίασε με το μέγεθος τεσσάρων φρυγανιέρων.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της επιτροπής, το αναφερόμενο υψόμετρο αλλά και η περιγραφή δεν επέτρεψαν τον προσδιορισμό της φύσης του άγνωστου αντικειμένου.

Ωστόσο, οι ειδικοί έκριναν ότι υπήρξε σαφής κίνδυνος σύγκρουσης.

Αντίστοιχα περιστατικά σημειώθηκαν και τον περασμένο Φεβρουάριο με αεροσκάφη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας τα οποία ήρθαν αντιμέτωπα με μυστηριώδη drones κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων στη Βόρεια Θάλασσα.

Σε μία από τις δύο περιπτώσεις, μάλιστα, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εθεάθη στα 17,000 πόδια.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη πολλαπλές ανεξάρτητες έρευνες με στόχο την ταυτοποίηση των αντικειμένων.

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