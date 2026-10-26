Σερβία: Οι φοιτητές ανέτρεψαν τον Βούτσιτς και… τώρα αρχίζουν τα δύσκολα – Το στοίχημα της διαφθοράς, η μάχη για την προεδρία και ο… Μποντιρόγκα

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Η εκλογική νίκη του φοιτητικού κινήματος στη Σερβία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη χώρα, αλλά δεν προεξοφλεί την έκβαση της πολιτικής μετάβασης, όπως τονίζουν τα σερβικά ΜΜΕ.

Η μάχη κατά της διαφθοράς, η συγκρότηση μιας συνεκτικής κυβέρνησης και η αναμέτρηση για την προεδρία είναι τα τρία μέτωπα που θα κρίνουν αν η ανατροπή θα οδηγήσει σε βαθύτερες θεσμικές αλλαγές.

Στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου, η φοιτητική λίστα «Οι φοιτητές νικούν» εξασφάλισε περίπου 52% των ψήφων, έναντι περίπου 39,5% της λίστας «Ενωμένη Σερβία» του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της σερβικής εκλογικής επιτροπής. Ο Βούτσιτς αναγνώρισε την ήττα του, εκτιμώντας ότι το στρατόπεδό του θα περιοριστεί περίπου στις 105 έδρες, ενώ οι φοιτητές θα εξασφαλίσουν μεταξύ 135 και 140. Η τελική κατανομή των εδρών παραμένει αντικείμενο επίσημης επιβεβαίωσης.

Η πρώτη και σημαντικότερη πρόκληση αφορά το κράτος δικαίου. Το κίνημα γεννήθηκε μετά την κατάρρευση στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, τον Νοέμβριο του 2024, που κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους.

Οι διαδηλώσεις που ακολούθησαν, έφεραν στο προσκήνιο αιτήματα για λογοδοσία, διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις και αντιμετώπιση της διαφθοράς. Η εκλογική νίκη δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να μετατρέψουν αυτά τα αιτήματα σε κυβερνητική πολιτική. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν θα μπορέσουν προχωρήσουν σε ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές, διασφαλίζοντας παράλληλα ανεξάρτητη δικαιοσύνη και ελεύθερη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης.

Ο Σρντάνοβιτς και ο Μποντιρόγκα

Δεύτερο στοίχημα είναι η συγκρότηση κυβέρνησης. Επικεφαλής της φοιτητικής λίστας είναι ο καρδιολόγος Ίλια Σρντάνοβιτς. Το κίνημα έχει στηριχθεί στη συλλογική εκπροσώπηση και δεν έχει αναδείξει μέχρι στιγμής έναν αδιαμφισβήτητο ηγέτη για την πρωθυπουργία. Θα πρέπει επομένως να συμφωνήσει σε πρόσωπα, πρόγραμμα και κυβερνητικές προτεραιότητες, διατηρώντας τη συνοχή μιας συμμαχίας που συγκροτήθηκε κυρίως γύρω από την απαίτηση πολιτικής αλλαγής.

Η τρίτη εκκρεμότητα αφορά την προεδρία. Ο Βούτσιτς παραιτήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα προεδρική αναμέτρηση. Ονόματα όπως ο πρύτανης του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου Βλάνταν Τζόκιτς και ο πρώην μπασκετμπολίστας Ντέγιαν Μποντιρόγκα έχουν αναφερθεί ως πιθανοί υποψήφιοι από δημοσιεύματα, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί επίσημη επιλογή του φοιτητικού κινήματος. Η προεδρική εκλογή θα αποτελέσει ξεχωριστή δοκιμασία, καθώς θα δείξει αν η κοινοβουλευτική νίκη μπορεί να μεταφραστεί και σε ευρύτερη πολιτική νομιμοποίηση.

Παράλληλα, η νέα ηγεσία θα κληθεί να διαχειριστεί τις σχέσεις της Σερβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά και τις οικονομικές προσδοκίες των πολιτών. Η εκλογική ανατροπή αλλάζει τους συσχετισμούς, αλλά δεν εξαφανίζει αυτομάτως τις πολιτικές και θεσμικές δυσκολίες.

Η αποτελεσματικότητα της νέας κυβέρνησης, η πρόοδος στην καταπολέμηση της διαφθοράς και η επιλογή υποψηφίου για την προεδρία θα καθορίσουν αν η νίκη της 25ης Οκτωβρίου θα αποτελέσει αφετηρία ουσιαστικής θεσμικής αλλαγής ή την αρχή μιας δύσκολης και αβέβαιης πολιτικής περιόδου.

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