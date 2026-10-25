Γαλλία: Η Λεπέν πήρε το χρίσμα για τις προεδρικές εκλογές του 2027 – Σκληρή γραμμή σε ασφάλεια και μεταναστευτικό

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία επισημοποίησε την Κυριακή (25/10) η Μαρίν Λεπέν, λαμβάνοντας το χρίσμα της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης (RN) στο συνέδριο του κόμματος στην Ορλεάνη. Με βασικές προτεραιότητες την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης, τον περιορισμό της μετανάστευσης και την ενίσχυση της εθνικής κυριαρχίας, η Λεπέν παρουσίασε τις κεντρικές κατευθύνσεις της προεκλογικής εκστρατείας της, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις την εμφανίζουν με σημαντικό προβάδισμα στον πρώτο γύρο.

Η υποψήφια της γαλλικής ακροδεξιάς υποσχέθηκε να αντιμετωπίσει τις οικονομικές, κοινωνικές και κρίσεις ασφάλειας που δοκιμάζουν τη χώρα, παρουσιάζοντας την πολιτική της πρόταση ως εναλλακτική απέναντι στις παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις.

«Δεν ζούμε το τέλος του κόσμου, αλλά το τέλος ενός κόσμου, του δικού τους κόσμου», δήλωσε απευθυνόμενη στους πολιτικούς της αντιπάλους.

Από την Ορλεάνη το μήνυμα για «μηδενική ανοχή»

Η επιλογή της Ορλεάνης για την πρώτη μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση δεν ήταν τυχαία. Η γαλλική πόλη συνδέεται ιστορικά με τη Ζαν ντ’ Αρκ, η οποία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην απελευθέρωσή της το 1429 και τιμάται από τους Γάλλους εθνικιστές ως σύμβολο πατριωτισμού και εθνικής κυριαρχίας.

Μπροστά στους συγκεντρωμένους υποστηρικτές της, η Λεπέν δεσμεύτηκε ότι θα εφαρμόσει πολιτική «μηδενικής ανοχής» απέναντι στην εγκληματικότητα, υποστηρίζοντας ότι η αποκατάσταση της ασφάλειας αποτελεί την πρωταρχική υποχρέωση του κράτους.

Η τοποθέτησή της πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών εντάσεων στη Γαλλία, με τις τελευταίες εβδομάδες να έχουν σημαδευτεί από μαζικές διαδηλώσεις και περιστατικά ταραχών, λεηλασιών και βανδαλισμών.

Η Λεπέν επιχείρησε να αναδείξει τα ζητήματα της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης σε βασικούς άξονες της προεκλογικής της εκστρατείας.

Δημοσκοπήσεις: Στο 32% έως 33,5% η Λεπέν, στο 17% ο Μελανσόν

Η υποψήφια της Εθνικής Συσπείρωσης εισέρχεται στην προεκλογική περίοδο με ισχυρή δημοσκοπική παρουσία.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή, η Μαρίν Λεπέν συγκεντρώνει ποσοστό από 32% έως 33,5% στην πρόθεση ψήφου για τον πρώτο γύρο, ανάλογα με το εξεταζόμενο εκλογικό σενάριο.

Το ποσοστό της είναι σχεδόν διπλάσιο από εκείνο του υποψηφίου της ριζοσπαστικής Αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος καταγράφεται στο 17%.

Οι διαθέσιμες δημοσκοπικές μετρήσεις εμφανίζουν επίσης τη Λεπέν να προηγείται του Μελανσόν σε υποθετική μεταξύ τους αναμέτρηση στον δεύτερο γύρο, που είναι προγραμματισμένος για τις αρχές Μαΐου 2027.

Πρόκειται, ωστόσο, για δημοσκοπικές εκτιμήσεις και όχι για πρόβλεψη του τελικού εκλογικού αποτελέσματος.

Κυβέρνηση «εθνικής ενότητας» με πρωθυπουργό τον Μπαρντελά

Η Μαρίν Λεπέν παρουσίασε και τις προθέσεις της για τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης, σε περίπτωση εκλογικής επικράτησης.

Όπως έχει δηλώσει, επιδιώκει τη συγκρότηση μιας «πλουραλιστικής» κυβέρνησης «εθνικής ενότητας», με επικεφαλής τον Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρο της Εθνικής Συσπείρωσης.

«Το κράτος που θέλουμε δεν θα είναι του RN, αλλά θα αποτελέσει ένα συλλογικό έργο, ένα έργο βεβαίως πατριωτικό, αλλά όχι κομματικό», διαβεβαίωσε.

Η Λεπέν επέμεινε στην ανάγκη ενίσχυσης της εθνικής συνοχής, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να ενσωματώσει στο γαλλικό Σύνταγμα τη «θεμελιώδη, συμπεριληπτική και αδελφική αρχή» της «εθνικής κοινότητας».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι στη Γαλλία πρέπει να αναγνωρίζεται ένας ενιαίος λαός, εκφράζοντας την «απόλυτη άρνηση του κοινοτισμού», δηλαδή της αντίληψης που δίνει προτεραιότητα σε διακριτές κοινοτικές ταυτότητες.

«Για εμάς υπάρχει μόνο μία κοινότητα, η εθνική κοινότητα», τόνισε.

Σκληρή μεταναστευτική πολιτική και επαναφορά των συνοριακών ελέγχων

Το μεταναστευτικό κατέλαβε κεντρική θέση στις εξαγγελίες της Λεπέν, η οποία επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της για αυστηρότερο έλεγχο των συνόρων και ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας.

Η υποψήφια της Εθνικής Συσπείρωσης δεσμεύτηκε για επαναφορά των συνοριακών ελέγχων, καθώς και για αυτόματη απέλαση αλλοδαπών που έχουν διαπράξει εγκλήματα.

Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηρότερη αντιμετώπιση των εγκληματικών συμμοριών και των κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών.

Οι εξαγγελίες αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πολιτικό της πρόγραμμα, το οποίο δίνει έμφαση στην εθνική κυριαρχία, στη δημόσια τάξη και στον περιορισμό της μετανάστευσης.

Οικονομία: Μειώσεις φόρων και στήριξη της βιομηχανίας

Στο πεδίο της οικονομίας, η Μαρίν Λεπέν παρουσίασε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τη δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση με μέτρα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της παραγωγής.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων που ανέδειξε περιλαμβάνονται η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων, η περιστολή της γραφειοκρατίας και η στήριξη της γαλλικής βιομηχανίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στην καινοτομία και την τεχνητή νοημοσύνη, τις οποίες παρουσίασε ως τομείς στρατηγικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Στο συνταξιοδοτικό, η Λεπέν ξεκαθάρισε ότι αντιτίθεται σε οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Περιορισμός της επιρροής των Βρυξελλών

Για τη σχέση της Γαλλίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Λεπέν δεν επανέφερε την πρόταση εξόδου της χώρας από την ΕΕ.

Αντίθετα, παρουσίασε μια πολιτική που επιδιώκει τον περιορισμό της επιρροής των ευρωπαϊκών θεσμών στις εθνικές αποφάσεις.

Δεσμεύτηκε ότι θα επιδιώξει την αποκατάσταση του εθνικού ελέγχου στα σύνορα και στη νομοθεσία, δίνοντας προτεραιότητα στα γαλλικά συμφέροντα έναντι των αποφάσεων των Βρυξελλών.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αντανακλά τη στροφή της Εθνικής Συσπείρωσης από την παλαιότερη θέση περί αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς μια στρατηγική ενίσχυσης της εθνικής κυριαρχίας εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου.

«Δεν θα στείλω νέους να πεθάνουν σε πολέμους που δεν είναι δικοί μας»

Αναφερόμενη στην εξωτερική πολιτική, η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι επιθυμεί να μετατρέψει τη Γαλλία σε «ένα έθνος ειρήνης».

Στο πλαίσιο αυτό, διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να στείλει νέους Γάλλους στρατιώτες «να πεθάνουν σε πολέμους που δεν είναι οι δικοί μας».

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση επιχείρησε να αναδείξει τη θέση της για μια εξωτερική πολιτική που θα βασίζεται στην υπεράσπιση των γαλλικών εθνικών συμφερόντων και στον περιορισμό της στρατιωτικής εμπλοκής της χώρας σε ξένες συγκρούσεις.

Η δικαστική καταδίκη και το ενδεχόμενο ηλεκτρονικής επιτήρησης

Παρά τη δημοσκοπική δυναμική της, η προεκλογική εκστρατεία της Λεπέν συνοδεύεται από σημαντικές δικαστικές εκκρεμότητες.

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς έχει καταδικαστεί για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε υπόθεση που αφορά τη χρηματοδότηση συνεργατών του κόμματός της.

Η καταδίκη της επικυρώθηκε από το Εφετείο τον Ιούλιο του 2026, το οποίο, ωστόσο, τροποποίησε την ποινή στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, επιτρέποντάς της να διεκδικήσει την προεδρία το 2027.

Η δικαστική απόφαση προβλέπει επίσης κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση για μέρος της ποινής της.

Η ίδια έχει προσφύγει στο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας, με αποτέλεσμα να αναστέλλεται η εκτέλεση της ποινής, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να φορά ηλεκτρονικό «βραχιολάκι», μέχρι την εξέταση της προσφυγής της.

Εφόσον η δικαστική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί πριν από τις προεδρικές εκλογές, το ζήτημα της ποινής και των όρων εφαρμογής της ενδέχεται να εξακολουθήσει να επηρεάζει την προεκλογική της πορεία.

Επανεξελέγη ο Μπαρντελά – Παρέμβαση ακτιβιστών για καταγγελίες αντισημιτισμού

Το συνέδριο της Εθνικής Συσπείρωσης στην Ορλεάνη σχεδιάστηκε επίσης ως επίδειξη ενότητας στην ηγεσία του κόμματος.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά επανεξελέγη πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης, χωρίς αντίπαλο, συγκεντρώνοντας ποσοστό 98,98%.

Ωστόσο, η ομιλία του σημαδεύτηκε από παρέμβαση ακτιβιστών της Ένωσης Εβραίων Φοιτητών της Γαλλίας (UEJF), οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για αντισημιτικά σχόλια που φέρεται να είχε διατυπώσει ο Μπαρντελά σε γραπτά του όταν ήταν νεότερος.

Οι ακτιβιστές ανήρτησαν πανό επικρίνοντας την επανεκλογή του, διακόπτοντας την ομιλία του.

Ο Μπαρντελά αρνείται τις κατηγορίες για τα φερόμενα αντισημιτικά σχόλια.

Παρά την ένταση, η ηγεσία της Εθνικής Συσπείρωσης επιχείρησε να παρουσιάσει ενιαίο μέτωπο ενόψει της προεδρικής αναμέτρησης.

Με τη Λεπέν να διεκδικεί την προεδρία και τον Μπαρντελά να προορίζεται για την πρωθυπουργία σε περίπτωση νίκης, το κόμμα εισέρχεται στην τελική προεκλογική περίοδο επιδιώκοντας να μετατρέψει τη δημοσκοπική του παρουσία σε εκλογικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε επίσης:

Ζελένσκι: «Τον Νοέμβρη οι επανέναρξη των συζητήσεων με τη Ρωσία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ»

Γάζα: Τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες από βομβαρδισμό σε πανεπιστήμιο

Βουλγαρία: Μικρό προβάδισμα της ρωσόφιλης Γιότοβα στις προεδρικές εκλογές