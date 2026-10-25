Εκλογές στη Σερβία: Ιστορική ήττα Βούτσιτς από το φοιτητικό κίνημα – Πανηγυρισμοί στους δρόμους του Βελιγραδίου

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Ιστορική πολιτική ανατροπή στη Σερβία, με τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς να παραδέχεται το βράδυ της Κυριακής (25/10) την ήττα του στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές από τη Φοιτητική Λίστα, που προέκυψε μέσα από σχεδόν δύο χρόνια μαζικών αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων. Η εκλογική επικράτηση του φοιτητικού κινήματος, εφόσον επιβεβαιωθεί από τα τελικά αποτελέσματα, τερματίζει τη 14ετή κυριαρχία του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) και ανοίγει τον δρόμο για αλλαγή κυβέρνησης στο Βελιγράδι.

Η ανακοίνωση του Βούτσιτς προκάλεσε κύμα πανηγυρισμών στη σερβική πρωτεύουσα, όπου χιλιάδες υποστηρικτές της Φοιτητικής Λίστας βγήκαν στους δρόμους, φωνάζοντας «νίκη» και «τελείωσε».

Βούτσιτς: «Είναι σαφές ότι χάσαμε τις εκλογές»

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς αναγνώρισε δημόσια την επικράτηση της Φοιτητικής Λίστας, επικαλούμενος τα προκαταρκτικά εκλογικά στοιχεία.

«Είναι σαφές ότι χάσαμε αυτές τις εκλογές. Η Φοιτητική Λίστα κέρδισε, θα έχουν 135-140 έδρες και εμείς θα έχουμε 105», δήλωσε, προσθέτοντας ότι καμία άλλη μεγάλη πολιτική παράταξη δεν φαίνεται να εξασφαλίζει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, πέρα από τα μειονοτικά κόμματα.

Serbia's Vučić after conceding defeat in election:



What brought us down is this verified revolution, which they carried out with direct support from various European countries, and the deep American state, the one against President Trump.



I congratulate them, even though they… pic.twitter.com/Q7Pg0w92SH — Clash Report (@clashreport) October 25, 2026

Σύμφωνα με την πρώτη προβολή των εταιρειών Ipsos και CeSID, η Φοιτητική Λίστα εξασφαλίζει 138 έδρες στην Εθνοσυνέλευση των 250 μελών, έναντι 104 εδρών του συνασπισμού υπό το SNS.

Η αρχική εκτίμηση έδινε στο φοιτητικό ψηφοδέλτιο ποσοστό 52%, έναντι 39,3% του συνδυασμού του Βούτσιτς, με τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές έδρες να κατανέμονται σε κόμματα μειονοτήτων.

Νεότερη προβολή των Ipsos και CeSID, με επεξεργασμένο το 56% του δείγματος, ανέβασε τις εκτιμώμενες έδρες της Φοιτητικής Λίστας στις 139, διατηρώντας τις 104 για τον συνασπισμό του Βούτσιτς.

Τα στοιχεία αυτά δεν αποτελούν ακόμη οριστικά εκλογικά αποτελέσματα, ωστόσο καταδεικνύουν ότι η Φοιτητική Λίστα οδεύει προς την εξασφάλιση αυτοδύναμης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στο Βελιγράδι – «Απόψε γιορτάζουμε, αύριο χτίζουμε το μέλλον»

Η παραδοχή της ήττας από τον Βούτσιτς έδωσε το έναυσμα για μαζικούς εορτασμούς στους δρόμους του Βελιγραδίου.

Αυτοκίνητα κορνάριζαν, φοιτητές φώναζαν συνθήματα νίκης και πλήθη πολιτών συγκεντρώθηκαν κρατώντας σερβικές σημαίες. Πολλοί είχαν τυλιχτεί με τις σημαίες, ενώ άλλοι τις ανέμιζαν πανηγυρίζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα.

Scenes from the streets of Belgrade. pic.twitter.com/mHGzNojrvY October 25, 2026

Σε αρκετά σημεία της πρωτεύουσας στήθηκαν αυτοσχέδιοι χοροί, με μουσική και σφυρίχτρες. Οι συγκεντρωμένοι ύψωναν τις γροθιές τους, γιορτάζοντας την επικράτηση του κινήματος που γεννήθηκε από τις φοιτητικές διαδηλώσεις.

«Αγαπητή Σερβία, απόψε ακούστηκε η φωνή του λαού», δήλωσε ο Ράντομιρ Σάιτσιτς, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, μιλώντας εκ μέρους των φοιτητών στην έδρα του κινήματος.

«Απόψε γιορτάζουμε τη νίκη, αύριο χτίζουμε το μέλλον», πρόσθεσε, δίνοντας το στίγμα της επόμενης ημέρας.

Το κλίμα στους δρόμους αποτύπωσε και μια γυναίκα, η Τάνια, η οποία συμμετείχε στους πανηγυρισμούς.

«Απίστευτη χαρά και ευτυχία και επιτέλους ξεφορτωθήκαμε αυτή τη μαφία. Είμαι τόσο χαρούμενη που δεν μπορώ να μιλήσω», ανέφερε, εκφράζοντας την ανακούφισή της για το εκλογικό αποτέλεσμα.

In a widely unexpected move tonight, Aleksandar Vucic, former Serbian president and leader of the Serbian Progressive Party’s (SNS) “United Serbia” electoral list, conceded defeat in a press conference an hour and a half after polls closed on Sunday. pic.twitter.com/SZWhKomzIp — Balkan Insight (@BalkanInsight) October 25, 2026

Συμμετοχή σχεδόν 70% – Ουρές στα εκλογικά τμήματα

Η εκλογική διαδικασία χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά υψηλή συμμετοχή, η οποία, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πλησίασε το 70%.

Πρόκειται για ποσοστό που αναφέρεται ως το υψηλότερο από τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, το 1992.

Σε πολλά εκλογικά τμήματα σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές, με τους πολίτες να προσέρχονται μαζικά στις κάλπες, έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης και κοινωνικών κινητοποιήσεων.

Η αυξημένη συμμετοχή αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της αναμέτρησης, αναδεικνύοντας τη μεγάλη κινητοποίηση της σερβικής κοινωνίας γύρω από το ζήτημα της πολιτικής αλλαγής.

Από την τραγωδία στο Νόβι Σαντ στην εκλογική ανατροπή

Η αφετηρία των εξελίξεων που οδήγησαν στην εκλογική ήττα του Βούτσιτς βρίσκεται στον Νοέμβριο του 2024, όταν η κατάρρευση στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Νόβι Σαντ προκάλεσε τον θάνατο 16 ανθρώπων.

Η τραγωδία πυροδότησε ένα κύμα φοιτητικών διαδηλώσεων, με βασικά αιτήματα τη λογοδοσία των υπευθύνων, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη διασφάλιση της λειτουργίας των θεσμών.

Οι κινητοποιήσεις διευρύνθηκαν σταδιακά, αποκτώντας χαρακτήρα συνολικής αμφισβήτησης της κυβέρνησης και της πολιτικής κυριαρχίας του Βούτσιτς.

Για σχεδόν δύο χρόνια, φοιτητές και πολίτες συμμετείχαν σε μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, μετατρέποντας την αρχική διαμαρτυρία για την τραγωδία σε οργανωμένο πολιτικό κίνημα.

Η κοινωνική δυσαρέσκεια για τη διαφθορά και τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο της πολιτικής αντιπαράθεσης που ακολούθησε.

Οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες προκήρυξε ο Βούτσιτς τον Σεπτέμβριο του 2026, έδωσαν τελικά στο φοιτητικό κίνημα τη δυνατότητα να διεκδικήσει την εξουσία μέσα από την κάλπη.

Η επικράτηση της Φοιτητικής Λίστας αποτελεί την κορύφωση αυτής της πορείας, καθώς ένα κίνημα που ξεκίνησε από τα πανεπιστήμια κατάφερε να συγκροτήσει μια πολιτική εναλλακτική με ευρεία κοινωνική υποστήριξη.

Η επόμενη ημέρα στη Σερβία και οι ισορροπίες στα Βαλκάνια

Η εκλογική ήττα του Βούτσιτς σηματοδοτεί μια σημαντική καμπή στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Σερβίας, έπειτα από 14 χρόνια κυριαρχίας του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος.

Με βάση τις πρώτες εκλογικές προβολές, η Φοιτητική Λίστα διαθέτει την κοινοβουλευτική δύναμη που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης, εφόσον επιβεβαιωθεί η κατανομή των εδρών.

Η αλλαγή του πολιτικού συσχετισμού στο Βελιγράδι ενδέχεται να έχει επιπτώσεις και πέρα από τα σύνορα της χώρας.

Οι σχέσεις της Σερβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η στάση της απέναντι στη Ρωσία και οι ισορροπίες στα Δυτικά Βαλκάνια βρίσκονται μεταξύ των βασικών ζητημάτων που θα κληθεί να διαχειριστεί η επόμενη κυβέρνηση.

Η μελλοντική κατεύθυνση της σερβικής εξωτερικής πολιτικής θα εξαρτηθεί από τις επιλογές της νέας πολιτικής ηγεσίας, ενώ παραμένει ζητούμενο πώς θα αποτυπωθεί η εκλογική ανατροπή στη διακυβέρνηση και στη λειτουργία των θεσμών.

Προς το παρόν, το βέβαιο είναι ότι η Φοιτητική Λίστα έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχη δύναμη της εκλογικής αναμέτρησης, με τον ίδιο τον Βούτσιτς να αναγνωρίζει την ήττα του πριν από την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων.

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