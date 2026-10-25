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ΚΟΣΜΟΣ

25.10.2026 23:25

Ιταλία: Επανεξελέγη επικεφαλής της Λέγκας ο Σαλβίνι – «Όχι άλλα χρήματα και όπλα στην Ουκρανία»

25.10.2026 23:25
salvini matteo italy

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Την επανεκλογή του στην ηγεσία της Λέγκας εξασφάλισε ο Ματέο Σαλβίνι, συγκεντρώνοντας ευρεία πλειοψηφία στο έκτακτο συνέδριο του κόμματος. Ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι συνδύασε την επικράτησή του με μια σαφή τοποθέτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι η Ιταλία δεν μπορεί να συνεχίσει την αποστολή χρημάτων και όπλων στο Κίεβο.

Στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του γραμματέα της Λέγκας, ο Σαλβίνι έλαβε 465 ψήφους, έναντι 146 ψήφων που συγκέντρωσε ο ανθυποψήφιός του, Μάσιμο Γκαραβάλια.

Το έκτακτο συνέδριο πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ίδιου του Σαλβίνι, ο οποίος επιδίωξε να ενισχύσει την πολιτική του θέση και να περιορίσει τις εσωκομματικές αμφισβητήσεις που είχαν αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα.

Βασική αιτία της εσωκομματικής δυσαρέσκειας αποτελεί η υποχώρηση της εκλογικής επιρροής της Λέγκας, η οποία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, συγκεντρώνει πλέον 5,5% στην πρόθεση ψήφου.

Σαλβίνι: «Η Ιταλία δεν μπορεί να συνεχίσει να στέλνει όπλα στην Ουκρανία»

Μετά την επανεκλογή του, ο Ματέο Σαλβίνι προανήγγειλε ότι θα θέσει στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο το ζήτημα της συνέχισης της ιταλικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Όπως ανακοίνωσε, «στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο θα παρουσιάσω τη σαφή θέση της Λέγκας, ότι η Ιταλία δεν μπορεί να συνεχίσει να στέλνει χρήματα και όπλα στην Ουκρανία».

Ο Ιταλός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε ότι η διπλωματία αποτελεί τη μόνη διέξοδο για τον τερματισμό της σύγκρουσης, απορρίπτοντας την προοπτική στρατιωτικής επίλυσής της.

«Εν έτει 2026 οι πόλεμοι δεν τελειώνουν στο πεδίο μάχης, με κανόνια και με τουφέκια. Αυτός ο καταραμένος πόλεμος θα σταματήσει στο τραπέζι της διπλωματίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Όσο πιο γρήγορα η σύρραξη αυτή καταλήξει στο τραπέζι της διπλωματικής διαπραγμάτευσης, τόσο καλύτερα για όλους», πρόσθεσε ο γραμματέας της Λέγκας, επαναλαμβάνοντας τη θέση του υπέρ της αναζήτησης πολιτικής λύσης στον πόλεμο.

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