Super League: Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός, στο +2 από τον Ολυμπιακό – Στην τετράδα ο Άρης

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Ο Παναθηναϊκός διατήρησε την πρωτιά στη Super League, ολοκληρώνοντας την 8η αγωνιστική με προβάδισμα δύο βαθμών από τον Ολυμπιακό και τεσσάρων από την ΑΕΚ. Οι «πράσινοι» πέρασαν νικηφόρα από τον Βόλο, την ώρα που οι δύο βασικοί διώκτες τους σημείωσαν εμφατικές νίκες με 5-0. Ο Άρης ανέβηκε στην τέταρτη θέση, εκμεταλλευόμενος και την ήττα του ΠΑΟΚ από τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο.

Παναθηναϊκός: «Διπλό» κορυφής στον Βόλο

Ένα γκολ που συνδύασε την εξαιρετική δημιουργία του Τεττέη με την αποτελεσματική εκτέλεση του Ντέσερς, στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, αποδείχθηκε αρκετό για τον Παναθηναϊκό.

Το «τριφύλλι» επικράτησε 1-0 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό, εξασφαλίζοντας τρεις πολύτιμους βαθμούς που το διατηρούν μόνο πρώτο στην κατάταξη.

Παράλληλα, οι «πράσινοι» έφτασαν τις τέσσερις διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, συνεχίζοντας το νικηφόρο σερί τους.

Ολυμπιακός: Πεντάρα στην Καλαμάτα με χατ τρικ του Ζότα Σίλβα

Εντυπωσιακός ήταν ο Ολυμπιακός απέναντι στην Καλαμάτα, την οποία συνέτριψε 5-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης», έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζότα Σίλβα.

Ο Πορτογάλος επιθετικός πέτυχε χατ τρικ, σκοράροντας στο 37ο, το 40ό και το 46ο λεπτό, ενώ το σκορ ολοκλήρωσαν ο Μάριους Μουαντιλμάτζι στο 74′ και ο Λίον Μπέιλι στο 85′, σημειώνοντας αμφότεροι τα πρώτα τους γκολ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στη νίκη παρά τις επτά αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα, σε σύγκριση με την αναμέτρηση της Πέμπτης (22/10) απέναντι στη Σπάρτα Πράγας.

Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους στο πρωτάθλημα και η έβδομη σερί σε όλες τις διοργανώσεις. Το αποτέλεσμα τους έφερε προσωρινά στην πρώτη θέση, προτού ο Παναθηναϊκός επικρατήσει στον Βόλο και ανακτήσει την κορυφή.

ΑΕΚ: Επιστροφή στις νίκες με επιβλητικό 5-0 επί του Παναιτωλικού

Με εμφατικό τρόπο αντέδρασε η ΑΕΚ στα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα, επικρατώντας 5-0 του Παναιτωλικού για την 8η αγωνιστική.

Η «Ένωση» πραγματοποίησε πειστική εμφάνιση, επιστρέφοντας στις επιτυχίες και διατηρώντας την επαφή της με τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Παράλληλα, η αναμέτρηση αποτέλεσε ιδανική «πρόβα» ενόψει δύο απαιτητικών εκτός έδρας αναμετρήσεων που ακολουθούν: απέναντι στον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο και στον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 17 βαθμούς, έχοντας δώσει ένα παιχνίδι λιγότερο από τους δύο πρωτοπόρους.

Άρης: Νίκη με 3-1 επί του Ατρομήτου και άνοδος στην τετράδα

Την παρουσία του στην πρώτη τετράδα της Super League εξασφάλισε ο Άρης, επικρατώντας 3-1 του Ατρομήτου, σε μια αναμέτρηση στην οποία κυριάρχησε στο μεγαλύτερο διάστημα.

Οι Θεσσαλονικείς πραγματοποίησαν εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο και διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά το προβάδισμά τους μετά την ανάπαυλα.

Ο Φαμπιάνο άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, αλλά ο Ατρόμητος απάντησε γρήγορα, με τον Σερζίνιο να ισοφαρίζει στο 9′.

Η συνέχεια, ωστόσο, ανήκε ολοκληρωτικά στους γηπεδούχους. Ο Κουαμέ έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Άρη στο 23′, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 27′, ο Πετρίς διαμόρφωσε το 3-1.

Έτσι, ο Άρης ουσιαστικά «καθάρισε» την υπόθεση νίκη πριν συμπληρωθεί το πρώτο μισάωρο και ανέβηκε στους 16 βαθμούς, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση.

ΟΦΗ: Νέα νίκη επί του ΠΑΟΚ, με καθοριστικά τα λάθη των φιλοξενούμενων

Ο ΟΦΗ επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι αποτελεί δύσκολο αντίπαλο για τον ΠΑΟΚ, επικρατώντας 2-1 στο Παγκρήτιο.

Ήταν η τρίτη φορά μέσα σε έξι μήνες που οι Κρητικοί κατάφεραν να μη γνωρίσουν την ήττα από τους Θεσσαλονικείς, μετά την κατάκτηση του περσινού Κυπέλλου και τη «λευκή» ισοπαλία στη φετινή διοργάνωση.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πήρε τους τρεις βαθμούς σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι, στο οποίο αποδείχθηκαν καθοριστικά δύο λάθη των ποδοσφαιριστών του Αλέσιο Λίσι.

Στο 38ο λεπτό, το λάθος του τερματοφύλακα Αντώνη Τσιφτσή επέτρεψε στον Ταξιάρχη Φούντα να ανοίξει το σκορ για τους γηπεδούχους.

Στο 84′, ένα ακόμη λάθος, αυτή τη φορά του Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα, έδωσε στον ΟΦΗ την ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά του. Ο Θανάσης Ανδρούτσος ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και έκανε το 2-0.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε μόνο να περιορίσει την έκταση της ήττας, με τον Σιμόν Μπάνζα να μειώνει σε 2-1 στο 89′.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο ΟΦΗ έφτασε τους 13 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ παρέμεινε στους 15 και υποχώρησε στην πέμπτη θέση, πίσω από τον Άρη.

Κηφισιά: Μεγάλη ανατροπή στο Καυτανζόγλειο και είσοδος στην οκτάδα

Σημαντική εκτός έδρας νίκη σημείωσε η Κηφισιά, η οποία επικράτησε 3-2 του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο, εξαργυρώνοντας την πολύ καλή εμφάνισή της στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο κατάφερε να ανατρέψει δύο φορές τα δεδομένα του αγώνα, προσπερνώντας τον αντίπαλό της στη βαθμολογία και εδραιώνοντας την παρουσία της στην πρώτη οκτάδα.

Ο Ηρακλής προηγήθηκε στο 13′ με τον Σοφιάν Τσάκλα, αλλά η Κηφισιά ισοφάρισε σε 1-1 στο 33′ με τον Τζέρεμι Αντόνισε.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με ανάλογο τρόπο, καθώς ο «Γηραιός» ανέκτησε το προβάδισμα στο 54′ με τον Ίβι Λόπεθ, κάνοντας το 2-1.

Οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Ο Χόρχε Πόμπο ισοφάρισε στο 77′, ενώ στο 86′ ο Άνχελο Σαγκάλ ολοκλήρωσε την ανατροπή, διαμορφώνοντας το τελικό 2-3.

Με το «τρίποντο», η Κηφισιά ανέβηκε στους 11 βαθμούς και στην έβδομη θέση, αφήνοντας τον Ηρακλή στους 9.

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός: Ακυρωθέν γκολ στις καθυστερήσεις και έντονες διαμαρτυρίες

Χωρίς νικητή και χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Λεβαδειακό (0-0) στο «Θ. Κολοκοτρώνης», με την πιο χαρακτηριστική φάση να σημειώνεται στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο Νίκος Καλτσάς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ δεν μέτρησε έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Η απόφαση του διαιτητή προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά των γηπεδούχων, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Το αποτέλεσμα διατήρησε τον Αστέρα Τρίπολης στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας, με 6 βαθμούς.

Από την άλλη, ο Λεβαδειακός εξακολουθεί να αναζητά την πρώτη του νίκη, αλλά και το πρώτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Οι Βοιωτοί παραμένουν χωρίς τέρμα έπειτα από οκτώ αγωνιστικές, έχοντας συγκεντρώσει μόλις τρεις βαθμούς από ισάριθμες ισοπαλίες.

Super League: Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Ηρακλής – Κηφισιά 2-3

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός 0-0

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 5-0

Ολυμπιακός – Καλαμάτα 5-0

Βόλος – Παναθηναϊκός 0-1

Άρης – Ατρόμητος 3-1

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 2-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

Παναθηναϊκός 21 Ολυμπιακός 19 ΑΕΚ 17 -7αγ. Άρης 16 ΠΑΟΚ 15 ΟΦΗ 13 Κηφισιά 11 Καλαμάτα 10 Ηρακλής 9 Παναιτωλικός 9 Αστέρας Τρίπολης 6 Λεβαδειακός 3 Ατρόμητος 2 -7αγ. Βόλος 0

*Ο Βόλος έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση τριών βαθμών από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ

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