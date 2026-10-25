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25.10.2026 21:51

Άρης-Ατρόμητος 3-1: Το «τελείωσαν» από το πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι

25.10.2026 21:51
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Με μια εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο και αποτελεσματική διαχείριση στο δεύτερο, ο Άρης επικράτησε με 3-1 του Ατρόμητου για την 8η αγωνιστική της Super League, «καθαρίζοντας» την υπόθεση νίκη από το πρώτο μισάωρο και επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του στο γήπεδο.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι στον αγωνιστικό χώρο και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, όταν μετά από συνεργασία των Γκαρέ και Μπρούμα σε κόρνερ, ο Φαμπιάνο βρέθηκε ανενόχλητος στην «καρδιά» της άμυνας και με κεφαλιά έκανε το 1-0. Η απάντηση του Ατρόμητου ήρθε γρήγορα, στο 9′, με τον Τσούμπερ να ξεδιπλώνει ωραία την ομάδα στην αντεπίθεση και να τροφοδοτεί τον Σερζίνιο, ο οποίος με σουτ ισοφάρισε σε 1-1. 

Ο Άρης, ωστόσο, ανέκτησε τα ηνία στο 23′, όταν μετά από σουτ του Καντεβέρε και δύσκολη απόκρουση του Χουτεσιώτη, ο Κουαμέ πήρε το ριμπάουντ και με κεφαλιά «έγραψε» το 2-1. Το επιθετικό κρεσέντο συνεχίστηκε στο 27′, με τον Πετρίς να εξαπολύει τρομερό σουτ από πολύ κλειστή γωνία, νικώντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 3-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε, με το παιχνίδι να γίνεται αρκετά ισορροπημένο. Ο Άρης κράτησε τον απόλυτο έλεγχο και, παρά τις προσπάθειες των φιλοξνουμένων μέχρι τα τελευταία λεπτά και τις καθυστερήσεις, το 3-1 παρέμεινε μέχρι το τελικό σφύριγμα, χαρίζοντας μια σημαντική νίκη στους γηπεδούχους.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης
Κίτρινες: Σούταλο, Πετρίς – Παπαδόπουλος, Μουντές, Πνευμονίδης

Οι συνθέσεις:

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρντς, Ράτσιτς (+90΄ Ντελε-Μπασιρου), Χόνγκλα, Γκαρέ (+90΄ Ντιαλό), Μπρούμα (67΄ Μπουσαϊντ), Κουαμέ (77΄ Γένσεν), Καντεβέρε (77΄ Μιρ).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον (46΄ Οφόρι), Τσιγγάρας (+90΄ Τζοβαρας), Ντάνι Γκαρθία (46΄ Μουντές), Μουτουσαμί, Παπαδόπουλος, Σερζίνιο (61΄ Πνευμονίδης), Περέα (80΄ Τσιλούλης), Τσούμπερ

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