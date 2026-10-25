Βόλος-Παναθηναϊκός 0-1: «Καθάρισε» ο Ντέσερς για τους «πράσινους»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα εξαιρετικό σε δημιουργία (Τεττέη) κι εκτέλεση (Ντέσερς) στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου ήταν αρκετά για τον Παναθηναϊκό για να νικήσει τον Βόλο με 1-0 στο «Πανθεσσαλικό» στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League, διατηρώντας τους «πράσινους» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Αυτή ήταν η 4η σερί νίκη του «τριφυλλιού» σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Βόλος επέλεξε απ’ την αρχή του αγώνα να αμυνθεί σε χαμηλό μπλοκ και «έδωσε» την μπάλα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε απέναντί του δύο ζώνες άμυνες για να διασπάσει και είχε «θέμα» στην κυκλοφορία της μπάλας και στο πως θα μπορούσε να «πατήσει» στην αντίπαλη περιοχή.

Στο 9’ ο Τεττέη δοκίμασε ένα χαμηλό σουτ που μπλόκαρε ο Σιαμπάνης, ενώ στο 24’ οι «πράσινοι» έχασαν διπλή μεγάλη ευκαιρία. Πρώτα με τον Ντέσερς, ο οποίος πέρασε τον Σιαμπάνη, αλλά από πλάγια θέση σημάδεψε το δοκάρι και στη συνέχεια σε ωραία εκτέλεση του Αντίνο που απέκρουσε ο γκολκίπερ του Βόλου.

Στο 40’ ο Καμαρά έβγαλε μία καλή σέντρα στο δεύτερο δοκάρι προς τον Φαν Ντρόνγκελεν ο οποίος πήρε μια «σκαστή» κεφαλιά στη μικρή περιοχή, αλλά ο Σιαμπάνης απέκρουσε ενστικτωδώς σε κόρνερ.

Η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου ημιχρόνου ήρθε πάλι απ’ τους «πράσινους» με ένα καλό σουτ του Καλάμπρια απ’ το όριο της περιοχής πέρασε λίγο άουτ.

Στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός βρήκε γκολ με τον Σίριλ Ντέσερς. Ο Τεττέη πήρε την μπάλα από πλάγια θέση κι έβγαλε μία εξαιρετική σέντρα στο πίσω δοκάρι, όπου πετάχτηκε ο Ντέσερς και με πλασέ στην κίνηση έκανε στο 46’ το 1-0 για τους «πράσινους».

Τέσσερα λεπτά αργότερα (50’) από ωραίο γύρισμα του Σαλάχ-Εντίν, ο Λιβάι Γκαρσία πλάσαρε με τη μία, αλλά η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι κι έφυγε άουτ, ενώ στο 71’ ο Ραστόντερ έφυγε σε τετ-α-τετ από πλάγια θέση, όμως πρόλαβε να αποκρούσει ο Σιαμπάνης. Ο γκολκίπερ της βολιώτικης ομάδας έκανε στις καθυστερήσεις άλλη μία μεγάλη επέμβαση σε πλασέ του Ντέσερς, με το τελικό 1-0 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Γρεβενών)

Κίτρινες: 15’ Τασιούρας, 26’ Γκονζάλες, 51’ Μεντίλ – 89’ Ραστόντερ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Τασιούρας (46’ Κάτσικας), Κάργας, Ατζιάκουα, Μεντίλ (63’ Πιέρ-Γκάμπριελ), Λεκούς (74’ Χαραλαμπόγλου), Μπέρνιτς, Λάμπρου (63’ Καμπελά), Γκονζάλες (46’ Κρεσπί), Κομπά, Ουρτάδο.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Σαλάχ-Εντίν (79’ Κυριακόπουλος), Καμαρά, Κάνγκουα, Λιβάι Γκαρσία (68’ Ταμπόρδα), Αντίνο (86’ Λούζα), Τεττέη (68’ Ραστόντερ), Ντέσερς.

Διαβάστε επίσης:

Ολυμπιακός – Καλαμάτα 5-0: Έβδομη νίκη σερί με σόου από Ζότα Σίλβα

Ελιγμός ντροπή από την ΕΟΚ: Η ομάδα του Λιόλιου εξέλεξε πρόεδρο τον Παπανικολάου για να διασωθεί από το σκάνδαλο των στημένων αγώνων

Basketgate – Νέα στοιχεία για Μαυραγάνη: Αναφέρεται στα Paradise Papers το όνομά του – Η εταιρεία με έδρα τη Μάλτα και ο ρόλος πρώην μπασκετμπολίστα