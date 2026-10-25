search
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.10.2026 22:17
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.10.2026 20:59

Αντώνης Σαμαράς μετά την ομιλία Καραμανλή: «Το θέμα δεν είναι ότι τον άκουσα εγώ. Άλλοι πρέπει να τον ακούσουν»…

25.10.2026 20:59
samaras

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με μία σύντομη αλλά σαφή αιχμή σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς την ομιλία του Κώστα Καραμανλή στο Πολεμικό Μουσείο.

Ερωτηθείς κατά την αποχώρησή του «κύριε πρόεδρε, ακούσατε τον κ. Καραμανλή;», ο κ. Σαμαράς απάντησε: «Το θέμα δεν είναι ότι τον άκουσα εγώ. Το θέμα είναι ότι άλλοι πρέπει να τον ακούσουν».

Η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού έγινε αμέσως μετά την ομιλία του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος είχε αναφερθεί εκτενώς στα ελληνοτουρκικά, στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και στη στάση συμμάχων και εταίρων απέναντι στις τουρκικές αξιώσεις.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης: «Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά – Κανένα θέμα λήψης άδειας από την Τουρκία»

Εκλογικός νόμος: Τι Βουλή βγάζουν Opinion Poll, GPO, Pulse και Metron με 3% και 5% – Έως 16 έδρες κερδίζει η ΝΔ χωρίς επιπλέον ψήφους


Αντώνης Σαμαράς: Ζητά παραίτηση Γεραπετρίτη – «Δεν αξίζει στη χώρα η πολιτική των υποκλίσεων»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelensky-un
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Το Νοέμβρη οι επανέναρξη των συζητήσεων με τη Ρωσία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ»

ARIS1 (2)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης-Ατρόμητος 3-1: Το «τελείωσαν» από το πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι

PLOIO_KAVOS
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο προσαράξεις σκαφών ανοιχτά της Αίγινας, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός – Βλάβη και σε πλοίο που πήγαινε από την Πάτμο στην Ικαρία με 79 επιβάτες

gaza-7234
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες από βομβαρδισμό σε πανεπιστήμιο

limani-peiraia-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη Ε2, ένας νεκρός, δύο αγνοούμενοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xwriatiko
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χωριάτικο»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, και ένας λογιστής για φορολογική απάτη 100 εκατ. ευρώ

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν θα πάρει το όνομά του η «Μάρκου Μπότσαρη» στη Νίκαια - Η δήλωση του δημάρχου

gallop vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογικός νόμος: Τι Βουλή βγάζουν Opinion Poll, GPO, Pulse και Metron με 3% και 5% – Έως 16 έδρες κερδίζει η ΝΔ χωρίς επιπλέον ψήφους

panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βοτανικός: Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού φέρνει επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων στην γύρω περιοχή – Το εμπορικό κέντρο οι κατοικίες και το στοίχημα της αναγέννησης του Ελαιώνα

skorda
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Πώς διαμορφώθηκε η μάχη των πρωινών εκπομπών μετά την πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25.10.2026 22:09
zelensky-un
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Το Νοέμβρη οι επανέναρξη των συζητήσεων με τη Ρωσία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ»

ARIS1 (2)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης-Ατρόμητος 3-1: Το «τελείωσαν» από το πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι

PLOIO_KAVOS
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο προσαράξεις σκαφών ανοιχτά της Αίγινας, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός – Βλάβη και σε πλοίο που πήγαινε από την Πάτμο στην Ικαρία με 79 επιβάτες

1 / 3