Αντώνης Σαμαράς μετά την ομιλία Καραμανλή: «Το θέμα δεν είναι ότι τον άκουσα εγώ. Άλλοι πρέπει να τον ακούσουν»…

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Με μία σύντομη αλλά σαφή αιχμή σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς την ομιλία του Κώστα Καραμανλή στο Πολεμικό Μουσείο.

Ερωτηθείς κατά την αποχώρησή του «κύριε πρόεδρε, ακούσατε τον κ. Καραμανλή;», ο κ. Σαμαράς απάντησε: «Το θέμα δεν είναι ότι τον άκουσα εγώ. Το θέμα είναι ότι άλλοι πρέπει να τον ακούσουν».

Η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού έγινε αμέσως μετά την ομιλία του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος είχε αναφερθεί εκτενώς στα ελληνοτουρκικά, στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και στη στάση συμμάχων και εταίρων απέναντι στις τουρκικές αξιώσεις.

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