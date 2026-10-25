Αντώνης Σαμαράς μετά την ομιλία Καραμανλή: «Το θέμα δεν είναι ότι τον άκουσα εγώ. Άλλοι πρέπει να τον ακούσουν»…

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Με μία σύντομη αλλά σαφή αιχμή σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς την ομιλία του Κώστα Καραμανλή στο Πολεμικό Μουσείο.
Ερωτηθείς κατά την αποχώρησή του «κύριε πρόεδρε, ακούσατε τον κ. Καραμανλή;», ο κ. Σαμαράς απάντησε: «Το θέμα δεν είναι ότι τον άκουσα εγώ. Το θέμα είναι ότι άλλοι πρέπει να τον ακούσουν».
Η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού έγινε αμέσως μετά την ομιλία του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος είχε αναφερθεί εκτενώς στα ελληνοτουρκικά, στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και στη στάση συμμάχων και εταίρων απέναντι στις τουρκικές αξιώσεις.
Διαβάστε επίσης:
Μαρινάκης: «Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά – Κανένα θέμα λήψης άδειας από την Τουρκία»
Εκλογικός νόμος: Τι Βουλή βγάζουν Opinion Poll, GPO, Pulse και Metron με 3% και 5% – Έως 16 έδρες κερδίζει η ΝΔ χωρίς επιπλέον ψήφους
Αντώνης Σαμαράς: Ζητά παραίτηση Γεραπετρίτη – «Δεν αξίζει στη χώρα η πολιτική των υποκλίσεων»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.