Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική – Πλημμύρισε η Μάνδρα, έντονα προβλήματα στην Δυτική Αττική (video)

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Άνοιξαν οι ουρανοί αργά το απόγευμα στην Αττική όπου η βροχή συνοδεύεται κατά διαστήματα από κεραυνούς.

Τα προβλήματα είναι αρκετά κυρίως στην Δυτική Αττική, καθώς στη Μάνδρα έχουν εντοπιστεί πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ και στις περιοχές που έγιναν στάχτη το καλοκαίρι, όπως το Πόρτο Γερμενό, υπάρχουν αναφορές για πολλά προβλήματα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι και την Τετάρτη, ενώ από την Τρίτη αναμένεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας.

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