Πάτρα: Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί μετά από επίθεση με σφυρί

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Επεισόδιο με δύο τραυματίες αστυνομικούς και φθορές σε δύο σταθμευμένα οχήματα σημειώθηκε, τα ξημερώματα της Κυριακής, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το pelop.gr, αστυνομικοί της Διμοιρίας Υποστήριξης Αχαΐας και του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, που έσπευσαν στο σημείο, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον άνδρα που κρατούσε το σφυρί.

Παρά τις επανειλημμένες εντολές τους να αφήσει το σφυρί, ο δράστης αρνήθηκε να συμμορφωθεί και επιτέθηκε εναντίον τους.

Όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο από αυτούς. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε δύο αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στο σημείο.

Τελικά συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, πρόκληση σωματικών βλαβών, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απείθεια, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

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