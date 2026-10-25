Δούκας για Γκράβα: «Πλέον δεν υπάρχει οσμή» – Οι εκτιμήσεις για την προέλευσή της, πότε αναμένεται να ανοίξουν τα σχολεία

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Την επαναλειτουργία των σχολείων της Γκράβας μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και των απαραίτητων εργασιών συντήρησης προανήγγειλε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μιλώντας ΕΡΤnews Radio 105,8.

Εκτίμησε ότι οι διαδικασίες βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωσή τους, διαβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής οι έλεγχοι δεν έχουν εντοπίσει διαρροή μεθανίου, ενώ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί νέος έλεγχος στην ευρύτερη περιοχή. Ο Χάρης Δούκας εκτίμησε ότι η οσμή ενδέχεται να προκλήθηκε από άλλες εργασίες που πραγματοποιούνταν στον χώρο, καθώς εκείνη την περίοδο γίνονταν συγκολλήσεις στην οροφή του κτιρίου, στο πλαίσιο των εργασιών μόνωσης.

Ο Χάρης Δούκας υπενθύμισε ότι στις 2 Οκτωβρίου σήμανε συναγερμός λόγω αναφοράς για οσμή που αποδόθηκε σε πιθανή παρουσία μεθανίου. Από τότε πραγματοποιήθηκαν διαδοχικοί έλεγχοι από διαφορετικούς φορείς, μεταξύ των οποίων η Πυροσβεστική, η Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

«Διεκδικήσαμε τρεις ελέγχους από τρεις ανεξάρτητους φορείς, αναλυτικούς ελέγχους, όπου δεν υπήρξε καμία οσμή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, προσθέτοντας ότι οι έλεγχοι δεν έδειξαν διαρροή.

Παράλληλα, όπως εξήγησε, πραγματοποιήθηκαν δύο έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή με ειδικό όχημα εξοπλισμένο με το σύστημα Ρικάρντο, το οποίο μπορεί να εντοπίζει ακόμη και πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις μεθανίου στον αέρα. Το όχημα αναμένεται να επιστρέψει στην περιοχή τη Δευτέρα και την Τρίτη, ώστε να πραγματοποιηθεί και τρίτος έλεγχος.

«Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει οσμή», υποστήριξε ο Χάρης Δούκας, διευκρινίζοντας ότι η παροχή αερίου στο σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστή.

Πού αποδίδεται η οσμή

Αναφερόμενος στην πιθανή αιτία της οσμής που προκάλεσε ανησυχία, ο δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε ότι, σύμφωνα με τα πορίσματα που έχει εξετάσει, ενδέχεται να συνδέεται με εργασίες που πραγματοποιούνταν στο κτίριο.

Όπως εξήγησε, σύμφωνα με ένα από τα πορίσματα, είναι πιθανό η οσμή να προήλθε από το προπάνιο που χρησιμοποιείται στις συγκολλήσεις, αλλά και από τα υλικά της μόνωσης, όπως η άσφαλτος, τα οποία θερμαίνονται κατά τη διαδικασία εφαρμογής τους και ενδέχεται να δημιουργούν μυρωδιά που μοιάζει με εκείνη του μεθανίου. Παράλληλα, σημείωσε ότι το αέριο που χρησιμοποιείται στις εργασίες είναι βαρύτερο από τον αέρα, με αποτέλεσμα να κατευθύνεται προς τα χαμηλότερα σημεία.

«Εκτιμώ ότι ίσως είναι αυτό», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι οι έλεγχοι που έχουν πραγματοποιηθεί δεν δείχνουν διαρροή ή παρουσία οσμής. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η παροχή φυσικού αερίου στο συγκρότημα της Γκράβας παραμένει κλειστή.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι, στο πλαίσιο των ελέγχων και των πορισμάτων, έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου μία εβδομάδα εργασίες για την αντικατάσταση και αποκατάσταση στοιχείων των εγκαταστάσεων. Παρομοίασε, μάλιστα, τις παρεμβάσεις με το μεγάλο σέρβις ενός αυτοκινήτου, εξηγώντας ότι όσο παλαιότερη είναι μια εγκατάσταση τόσο περισσότερες εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης μπορεί να απαιτούνται.

Παρεμβάσεις 8 εκατ. ευρώ στο σχολικό συγκρότημα

Ο Χάρης Δούκας στάθηκε ιδιαίτερα στην παλαιότητα των εγκαταστάσεων της Γκράβας, επισημαίνοντας ότι το σχολικό συγκρότημα κατασκευάστηκε το 1977 και συμπληρώνει σχεδόν μισό αιώνα λειτουργίας. Όπως είπε, από το 2003, όταν ο καυστήρας πετρελαίου αντικαταστάθηκε με σύστημα φυσικού αερίου, δεν είχαν γίνει αντίστοιχες εκτεταμένες παρεμβάσεις.

«Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μισό αιώνα, γίνονται πολύ μεγάλες δράσεις ανακατασκευής του», σημείωσε.

Με βάση τα πορίσματα των ελέγχων, έχουν ξεκινήσει εργασίες για την αποκατάσταση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν, ενώ επικαιροποιείται η σχετική μελέτη. Ο δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι θα υλοποιηθούν όλες οι παρεμβάσεις που έχουν προταθεί, ανεξάρτητα από το επίπεδο προτεραιότητάς τους.

Το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης, προϋπολογισμού 8 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει μονώσεις στην οροφή και στις προσόψεις, καθώς και την αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων. Το συγκρότημα στεγάζει 14 σχολεία.

Παράλληλα, ο δήμος βρίσκεται σε συζητήσεις με τις Κτιριακές Υποδομές (ΚΤΥΠ) και την Περιφέρεια για το επόμενο στάδιο των παρεμβάσεων, το οποίο, σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα, μπορεί να περιλαμβάνει την αυτονόμηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης με νέα συστήματα αντλιών θερμότητας.

Πότε θα ληφθεί η απόφαση για την επαναλειτουργία

Ο δήμαρχος Αθηναίων δήλωσε ότι, μετά την ολοκλήρωση των νέων ελέγχων και την εναρμόνιση των μελετών, προτίθεται να συγκαλέσει δημοτικό συμβούλιο προς το τέλος της εβδομάδας, προκειμένου να εξεταστεί η επαναλειτουργία των σχολείων.

«Μόλις ολοκληρωθούν και οι τρίτοι έλεγχοι και εναρμονιστούν οι μελέτες, θα κάνω δημοτικό συμβούλιο προς το τέλος της εβδομάδας όπου θα πάμε στο άνοιγμα», ανέφερε.

Όπως τόνισε, στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διορθώσεις και να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος πριν από την επιστροφή των μαθητών.

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