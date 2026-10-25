«Χωριάτικο»: Στις 56 οι συλλήψεις για την υπόθεση φορολογικής απάτης – Ο Γιαννακόπουλος προσπάθησε να περάσει τα σύνορα μέσω Ιωαννίνων

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Μέσω Ιωαννίνων πήγε να περάσει τα σύνορα για να κατευθυνθεί στην Αλβανία, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» (νυν Αττικοί φούρνοι), εδώ και καιρό κρυβόταν στο Ντουμπάι, όμως επέστρεψε στην Ελλάδα πρόσφατα. Αντιλαμβανόμενος πως επίκειται σύλληψή του για την υπόθεση και με δεδομένο ότι δεν μπορούσε να φύγει αεροπορικώς καθώς του έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, προσπάθησε να διασχίσει τα σύνορα από τη βορειοδυτική Ελλάδα. Ωστόσο τον συνέλαβαν στα Ιωάννινα.

Την ίδια ώρα, η επιχείρηση της ΔΑΟΕ συνεχίζονται και οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις 56, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η έρευνα δεν περιορίζεται στους φούρνους, αλλά καλύπτει όλη την επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδιοκτήτη. Οι κατηγορίες αφορούν σε απατή σε βάρος Δημοσίου, φοροδιαφυγή, μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών σε άνω των 520 καταστημάτων της αλυσίδας της οποίας είναι ιδιοκτήτης και σε άλλες επιχειρήσεις που φαίνεται ο ίδιος ως ιδιοκτήτης ή ως αφανής ιδιοκτήτης και λειτουργούν μέσω τρίτων «αχυρανθρώπων», με ζημία προς το Δημόσιο που φέρεται να αγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ.

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση κυκλώματος trafficking. Συνελήφθη το 2008 ως εγκέφαλος μεγάλου κυκλώματος και το 2015 καταδικάστηκε πρωτόδικα σε 10ετή κάθειρξη, ενώ το 2025 είχε συλληφθεί για επικίνδυνη οδήγηση.

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