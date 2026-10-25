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ΕΛΛΑΔΑ

25.10.2026 18:06

«Χωριάτικο»: 520 εταιρείες υπό διερεύνηση για οικονομική απάτη, σε Μύκονο και Ρόδο επεκτείνεται η υπόθεση – Το παρελθόν του συλληφθέντα επιχειρηματία σε υπόθεση trafficking

25.10.2026 18:06
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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική έρευνα για φερόμενη οικονομική απάτη από τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», που συνελήφθη την Κυριακή (25/10) στο πλαίσιο επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η έρευνα επεκτείνεται σε Μύκονο και Ρόδο και οι Αρχές εξετάζουν τη δραστηριότητα 520 εταιρειών που συνδέονται με τον επιχειρηματία.

Η αστυνομία εξετάζει τις οικονομικές δραστηριότητες και τις συναλλαγές των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, προκειμένου να αποσαφηνίσουν την έκταση της υπό διερεύνηση απάτης και να προσδιορίσουν τον ρόλο των φερόμενων ως εμπλεκόμενων προσώπων.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για εμπλοκή στελεχών και εργαζομένων που σχετίζονται με τη λειτουργία της αλυσίδας και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων αν και μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως ο αριθμός των συλληφθέντων ούτε οι συγκεκριμένες πράξεις που αποδίδονται σε καθέναν.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο πρόσθετων συλλήψεων και επιχειρούν να προσδιορίσουν το συνολικό ύψος της ενδεχόμενης οικονομικής ζημίας ενώ ταυτόχρονα, δημοσιογραφικές πηγές συνδέουν το όνομα του επιχειρηματία και με έρευνες για υποθέσεις μαστροπείας. Δεν έχει διευκρινιστεί ωστόσο αν οι εν λόγω αναφορές αποτελούν τμήμα της νέας δικογραφίας ή αποτελούν αυτοτελή έρευνα.

Το παρελθόν του Γιαννακόπουλου σε υπόθεση κυκλώματος trafficking

Ο επιχειρηματίας είναι παλιός γνωστός της Δικαιοσύνης, κυρίως λόγω της εμπλοκής του σε δικογραφία για διεθνές κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων. Η εν λόγω υπόθεση είχε οδηγήσει στη σύλληψή του το 2008 και στην πρωτόδικη καταδίκη του το 2015. Ωστόσο, το 2018 αθωώθηκε σε ξεχωριστή δικογραφία, η οποία αφορούσε συναφείς κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σε εκείνη την υπόθεση, οι διωκτικές Αρχές απέδιδαν στον Γιαννακόπουλο ηγετικό ρόλο στην υπό διερεύνηση εγκληματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με όσα αναφέρονταν στο παραπεμπτικό βούλευμα, μέρος των εσόδων που φέρονταν να προέρχονται από την παράνομη δραστηριότητα διοχετευόταν σε επιχειρηματικές επενδύσεις, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβανόταν και το «Χωριάτικο».

Το 2015, επτά χρόνια μετά την αρχική σύλληψή του, ο επιχειρηματίας καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό σε ποινή κάθειρξης δέκα ετών και έξι μηνών. Η αντίστοιχη αθώωση του 2018 αφορούσε διαφορετική δικαστική διαδικασία και είναι ανεξάρτητη από την πρωτόδικη απόφαση του 2015.

Η Lamborghini με τα 216 χιλιόμετρα την ώρα

Το όνομα του Άγγελου Γιαννακόπουλου είχε επανέλθει στην επικαιρότητα και τον Νοέμβριο του 2025, όταν συνελήφθη στην Αργυρούπολη για υπόθεση υπερβολικής ταχύτητας.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να εντοπίστηκε να οδηγεί Lamborghini με ταχύτητα 216 χιλιομέτρων την ώρα, περιστατικό που είχε προκαλέσει δημοσιότητα.

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